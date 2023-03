Mujeres, los exportadores las reconocen

Semana de completa reflexión porque se celebró el Día Internacional de la Mujer, que dicho sea de paso, todos los días deberían ser su día. Pero como en casi todas las conmemoraciones hay cosas positivas y otras lamentablemente surgen de forma negativa. Una vez comentada la disyuntiva, me centraré en lo positivo.

Siempre estamos rodeados de una mujer, desde que nacemos es un hecho lo que digo. Pero a lo largo de la infancia, juventud y madurez, siguen en nuestro mundo. Compañeras de escuela, amistades, noviazgos, esposa, hijas y colaboradoras, pertenecen a la amplia lista de mujeres en nuestra vida.

Ahora, en el escenario profesional, hago el recuento de que participan activa, productiva y comprometidamente en el trabajo. En mi desempeño como responsable de importantes áreas de recursos humanos, he sido testigo de su disposición de trabajar en equipo, de ayudar a los compañeros, de comprometerse con sus actividades e incluso valorar en mucho su trabajo y participación en una empresa.

Es tan valorada la participación de las mujeres, por ejemplo en la industria manufacturera de exportación, antes maquila, que ha llegado a representar hasta la mitad del personal ocupado, es decir, que siempre ha habido un toque femenino en los procesos productivos, lo mismo que en las áreas administrativas en las que se han ido incorporando. Colaboradoras me he encontrado en constante proyección profesional, algunas en áreas de finanzas y contabilidad, por supuesto en recursos humanos, capacitación y formación, pero también en procesos de innovación y en la directriz de importantes empresas. Lo mismo he atestiguado en organismos de representación empresarial que han presidido, como en las asociaciones de Mérida, Ciudad Juárez, Nogales y Piedras Negras, que son las que me vienen a la memoria.

Aprovecho el espacio para dar algunas estimaciones de la relevante participación de las mujeres, cuando menos en el sector IMMEX con el que tengo cercano contacto. Si al cierre del año pasado las IMMEX registraban 3 millones 248 mil personas ocupadas, cerca de al menos 1 millón 137 mil han de ser mujeres, si partimos de un 35 por ciento; sí lo elevó a un 45 por ciento, estamos considerando un millón 462 mil mujeres en la manufactura de exportación. Si el cálculo lo hago para Baja California, estaríamos considerando de entre 132 mil y 170 mil mujeres; aquí en nuestra ciudad, estaríamos pensando entre 30 mil y 37 mil quinientas mujeres. Repito, cifras considerando que las colaboradoras participan con entre el 35 y 45 por ciento, pero pudiera haber empresas, ciudades y estados en donde ese porcentaje alcanza a ser mayor.

Para quitarle lo frío o duro a los datos, paso ahora a decir que muchas de ellas son jefas de casa o son dinámicas aportantes de los ingresos en sus hogares y por lo mismo para sus familias. Son columnas, en pocas palabras, porque también se ha visto en el contexto mexicano y mundial, que son virtuosas administradoras y altamente responsables ante los compromisos que adquieren. Por algo hay ejemplos y evaluaciones de que, en los programas sociales de muchos países, los recursos son dirigidos a las mujeres, antes que a los hombres.

Por esto y muchas cosas más, mi sincero agradecimiento y reconocimiento a las mujeres.

* El autor es expresidente de Index Mexicali.