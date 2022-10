Mujeres, asesinatos y desapariciones

La pasada semana fue complicada para decenas de mujeres en la capital de Baja California; dos feminicidios y una creciente cifra de denuncias por desaparición. Un ejemplo: casi 80 puñaladas recibió la joven Elizabeth, mujer localizada sin vida en el Fracc. Villas del Rey el lunes 26 de septiembre. SEMEFO informó que presentaba lesiones por defensa.

Su ex pareja sentimental, atacante y actual imputado de nombre Enrique, es el señalado como el causante del atroz homicidio. Este es solo un reciente caso.

También está el de una joven, aún sin identificar, cuyo cuerpo sin vida fue arrojado al canal Tulichek; estaba esposada, envuelta en una cobija, también en una malla de alambre y atada a dos blocks. Había sido apuñalada en cinco ocasiones. En Mexicali la muerte de mujeres tiene olor a pesadilla, van 16 homicidios cometidos contra este sector poblacional. El año pasado fueron en total 17 muertes violentas. Es probable que esa cifra se incremente este 2022. Las drogas son un factor que acelera la desintegración y la violencia familiar. Lo que puede desencadenar hasta el homicidio de mujeres, según los análisis de especialistas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, no son los únicas causas que están generando los asesinatos o desapariciones de las mujeres en BC. Y para intentar contrarrestar estos ataques se confeccionan programas emergentes, para enfrentar la grave inseguridad por la que atraviesan las mujeres.

Pero es evidente que en el estado falta consolidar de manera acelerada los programas de seguridad para mujeres. Escuadrón violeta, autobuses y taxis rosas, puntos naranja, no han sido suficientes ante un panorama de violencia por la que atraviesan mujeres de diferentes estratos sociales. Y en esta maraña de fragilidad, también están los casos de mujeres desaparecidas. Uno de ellos es lo sucedido a Cecilia Ching Villalaz, cuya familia la busca desesperadamente. No pueden creer que esta madre de tres hijos y abuela de dos niños haya desaparecido, así como si nada, desde el pasado 12 de septiembre y no haya ninguna pista de dónde puede estar. Su madre comenta que nunca pensó que su familia estuviera envuelta en una crisis de este tipo. Han buscado ellos mismo como pueden, ya que en la Fiscalía no han iniciado una búsqueda formal. “Yo creo que no han iniciado la búsqueda, porque tienen muchas personas desaparecidas “, dijo la señora María Antonieta.

Y es aquí donde las historias se entrelazan, ya que la señora María Antonieta Villalaz cada vez que escucha que localizaron el cuerpo sin vida de una mujer, ruega a Dios que no sea el de su hija Cecilia Así la pesadilla de decenas de familias que perdieron a sus hijas, quienes fueron asesinadas o desaparecidas en Mexicali. Personas que desean una respuesta inmediata por parte de la autoridad, sobre todo cuanto se habla del riesgo en el que pueden estar ante posibles manos asesinas. Mucho programas y estrategias anunciadas, pero en donde se espera y urge una mayor efectividad, dados los acontecimientos de sangre que han vivido decenas de mujeres, víctimas de sus parejas o de la inseguridad galopante en la entidad.

La verdad sea dicha.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.