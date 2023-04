Durante los últimos años la inseguridad ha crecido notoriamente en nuestro estado, tanto que Tijuana y Ensenada son dos de las 10 ciudades más peligrosas del mundo; en Mexicali durante los últimos meses han desaparecido 14 jóvenes, situación agravada por la pobre coordinación entre los gobiernos locales y el federal. Tan sólo Mexicali en lo que va de la administración de López Obrador nuestra corporación policíaca ha dejado de recibir participaciones por un monto de 1,600 millones de pesos, ni Marina del Pilar cuando fue alcaldesa, ni ahora en su función de gobernadora al igual que Norma Bustamante han hecho reclamo alguno, su silencio es cómplice del fracaso en esta materia, jamás siquiera un aspaviento público enarbolando la defensa de nuestra gente y su derecho a la seguridad, no vaya a ser que se pierda el favor del presidente. Es terrible que ante el fenómeno que se está viviendo en Mexicali la respuesta de la gobernadora y alcaldesa sea la liviandad de la disminución de horas extras y la certificación de guardias de seguridad privada en los bares; a mí me parece una mera simulación, malaya la hora en la que una madre de familia como es su caso se consuela con un tema meramente administrativo cuando por su posición dentro de la administración pública saben plenamente que el tema está relacionado con la operación de cuerpos policiacos que hace meses dejaron de funcionar, optando por un bando en lo particular y que por lo mismo se saben con la impunidad de operar libremente el narcomenudeo en bares y lugares públicos de nuestra ciudad, por ello de nada servirán las medidas anunciadas. Pobres padres, muertos en vida que ante su desesperación procuran que el Estado les brinde las migajas de su atención, malhaya la pinche hora en la que nuestras autoridades prefieren hablar de un hermoso atardecer mexicalense o cantar con un triste conjunto norteño en Rosarito que estar a la altura de un gobierno que urgentemente le está quedando a deber a su gente en el más elemental de los derechos, el de llegar seguro a casa. Los ingredientes de un problema mayor se han conjuntado en nuestra ciudad, un gobierno federal que debido a su incompetencia ha dejado de enviar valiosos recursos para equipamiento, en Mexicali hemos tenido que cooperar hasta para resmas de papel para sus informes y papel de baño para los elementos, autoridades débiles e inexpertas que han cedido el control a grupos locales que ahora operan sin contrapesos capaces de excesos como los que hoy se viven en la vida nocturna de nuestra ciudad. Los niveles de inseguridad que hoy vivimos tienen como precedente la situación vivida en Tijuana durante los años 2007-2009, en ese tiempo la coordinación con la Marina, el gobierno de Osuna Millán y la policía municipal a cargo de Leizaola hicieron posible que Tijuana fuera un caso de éxito, desde la campaña “Nosotros si vamos” del ejército hasta la coordinación con los gobiernos locales lo hicieron posible. Qué contrastante con lo que hoy se vive en nuestro estado, niveles de gobierno mal coordinados, escaso talento en los funcionarios encargados de estos temas, gobiernos más preocupados por su comunicación en redes sociales que en la toma de decisiones necesarias al costo que ello implique. Si un gobierno no puede siquiera garantizar la seguridad de su gente no puede nada. #MiVotoNoSeToca