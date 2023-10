Morena, el seductor

No es que el partido Morena se haya convertido en el objeto del deseo por sus estatutos, su visión política, sus postulados, políticas públicas.

Se ha convertido en un apetitoso manjar para aquellos que ven en él su posibilidad de salir de la oscuridad política y para los contrarios, es decir aquellos que quieren dar un golpe de autoridad y fuerza.

Para esos políticos que no logran un segundo aire por sí solos y necesitan la bocanada del partido guinda, de manera directa o a través del Verde Ecologista que con su alianza con el partido en el gobierno, le aseguran a sus nuevos militantes como Óscar Vega o Jorge Ramos, una candidatura y posibilidad de triunfo.

Son la mancuerna perfecta entre el hambre y la necesidad.

El regidor cachanilla sin partido, Óscar Vega ya había coqueteado con la actual administración municipal morenista, al grado de que fue obligado a renunciar al PAN.

Desde ahí la suerte del ex blanquiazul estaba echada.

Como se informó recientemente, Ramos Hernández renunció a su militancia panista de 30 años para irse a la 4T a través del Partido Verde Ecologista de México.

Así como la regidora, Brenda Valenzuela en Ensenada y Óscar Vega Marin en Mexicali, estos movimientos se

dieron tras la visita de Claudia Sheinbaum a Baja California, de quien se dice estaría muy contenta con estas acciones y por el mensaje que se manda de un desmantelamiento de lo que quedaba del partido blanquiazul en BC.

Se comenta que esta desbandada de panistas es una estrategia desarrollada por Carlos Torres, esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

También se comenta que esta decisión de Jorge Ramos es para lograr una diputación federal y para luego hacer política en el centro del país y meterse a la sucesión de la gubernatura en el 2027.

Lo cierto es que ninguno de los tres traerán la carretadas de votos, pero sí una percepción de fuerza en el partido Morena, el cual estaría creciendo en cuanto a personajes con cierto peso específico.

En este sentido es prudente comentar que hay una presión orientada a base de promesas de candidaturas por parte de Morena a un panismo ya de por sí bocabajeado, que con esto se exhibe aún más.

DOS COSAS A DESTACAR:

Uno: afecta más que en números, en percepción. Nadie se baja de un caballo ganador; se bajan de algo que consideran destinado a la derrota.

En este sentido es obvio que el propio proyecto de la oposición es cuestionado desde que no sólo no aglutina, no incrementan, sino lo que es peor presentan una desbandada.

Dos: si los candidatos anteriores a la gubernatura y al senado se van es también una estocada al corazón de la narrativa y el discurso de la oposición de que el actual partido en el poder lo está haciendo mal.

Si está tan mal cómo es que se van los tuyos.

El escenario para el panismo local se ve peor, ya que no hay una renovación generacional, y los políticos que habían sido beneficiados anteriormente con candidaturas y cargos ahora se bajan de un barco que está medio hundido.

La verdad sea dicha

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.