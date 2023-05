Monserrat supera a Marina

Una gobernadora otra presidenta municipal, una originaria de Baja California la otra de Oaxaca, ambas pelean la aprobación y cariño del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pero jamás superarán a Claudia Sheinbaum, ella es la bien aventurada, la ungida con el dedo divino.

La gobernadora y la presidenta municipal, Marina del Pilar y Monserrat se han mantenido espantadas por la criminalidad en el estado y en el municipio, Baja California y Tijuana. Se hablan, a veces, pero no se ve una coordinación, palabra muy sobada por los gobernantes de los tres niveles pero que en realidad no existe.

El pasado jueves, en la mañanera de Palacio Nacional, López Obrador ensalzó a Monserrat, sobre todo por los ataques de que ha sido víctima. “A la presidenta municipal de Tijuana, todo nuestro apoyo, sí, esteeee, sobre todo contra la presidenta municipal, se llama Monserrat Caballero. Es migrante de Oaxaca, una mujer extraordinaria, si Monserrat, gente humilde, trabajadora, honesta. Últimamente ha estado recibiendo golpes, agresiones y amenazas, no está sola, Monserrat tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

El resaltar a Monserrat Caballero como migrante oaxaqueña que llegó a ser alcaldesa de Tijuana, una de las ciudades más conflictiva del país por el gran número de homicidios. Monserrat misma dijo que tuvo que venir de Oaxaca para gobernar a los tijuanenses porque no hubo una mujer tijuanense que pudiera llegar a ese puesto.

Por su parte, Marina del Pilar ha tenido una carrera política muy rápida, de diputada federal, no concluyó, fue presidenta municipal de Mexicali, no terminó su período y fue candidata y ahora gobernadora de Baja California, pero no es de Oaxaca, es de Mexicali, Baja California, no viene de gente humilde como dijo el presidente de Monserrat. Los trigueros la calificaron como “La Reyna del Tic Tok”, tal vez tengan razón, pero sus cifras dicen que han bajado los homicidios dolosos, nadie le cree.

Al principio de su gobierno Marina aparecía en los primeros lugares de aceptación de los ciudadanos en encuestas nacionales, dentro de los primeros cinco lugares, ya no. Durante la balacera en San Vicente hirieron a un menor, en días pasados rafaguearon una casa habitación en el Mariano Matamoros en Tijuana e hirieron a una menor. Daños colaterales.

Marina del Pilar acudió el pasado miércoles a la Ciudad de México a recibir instrucciones directamente de Andrés Manuel López, allá en su casa, en Palacio Nacional. Por cierto no sé si llegó tarde a la reunión o cuando tomaron una foto al grupo se fue al baño junto con la gobernadora de Campeche, Layla Sansores, porque no apareció. Otra foto que subió está abrazando a la señora Sheinbaum, pero en la foto con el presidente no apareció, mucho menos a su lado como en otras gráficas.

Fue a la Ciudad de México y no trajo soluciones para los trigueros, solo la instrucción de incrementar los programas sociales, tal vez por eso, el que sí salió, fue Jesús Alejandro Ruíz Uribe el Super Delegado Federal en la entidad. Vienen elecciones y hay que repartir despensas y otras cosas para que la gente acuda a las urnas en 2024 agradecidas por los programas y apoyos económicos y votar por Morena para que “nos les quiten la ayuda si gana la oposición”. Por lo pronto esta semana Monserrat Caballero fue una más de las estrellas de la mañanera de Palacio Nacional en voz del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador y Marina ni siquiera apareció en la foto. Ánimo.

*- El autor es Periodista independiente.