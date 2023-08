Mochilas ¿seguras?

Es un hecho para llamar la atención de todos, desde padres de familia, directivos escolares y por supuesto las autoridades de seguridad, lo acontecido la mañana del martes pasado en el Cecyte Compuertas, donde una joven estudiante agredió con un cuchillo en tres ocasiones a una prefecta que le cuestionó por querer salirse del plantel educativo.

No debemos olvidar que al interior del Cecyte Los Portales el 9 de marzo del año pasado una joven de 16 años de edad resultó con lesiones delicadas.

La tarde de ese día Leida, de 16 años, sufrió una lesión de aproximadamente tres centímetros en la yugular.

De acuerdo al parte policíaco fue una alumna del mismo plantel, de nombre Marina ”N”, de 16 años, quien agredió con un cutter a la víctima, al interior de Cecyte.

Regresando al incidente que se registró la mañana del martes en la preparatoria Cecyte Compuertas, la víctima del hecho manifestó a los oficiales de la policía que a la hora de entrada la señalada como presunta responsable intentó salir del plantel educativo, por lo que la prefecta le preguntó hacia dónde se dirigía, momento en que la adolescente con un arma prohibida tipo cuchillo la agredió en repetidas ocasiones, provocándole 3 heridas no profundas en la espalda.

Esto prendió, de nueva cuenta, los focos de alerta, por la facilidad de los y las adolescentes de traer consigo armas punzocortantes, no como defensa, sino para atacar a compañeros o trabajadores de la educación que se les interpusieron en el camino.

La fragilidad en la que estuvieron alumnos o docentes al interior de los planteles educativos debe atraer la atención de autoridades y padres de familia, ya que con ese tipo de armas no solo ponen en riesgo la integridad de sus compañeros o personal, sino la de ellos mismos.

Mucho que hacer en cuanto a los protocolos y mecanismos de seguridad para evitar caer en riesgos o sucesos mayores que lamentar.

Cada vez que se registra una agresión con armas en escuelas, se descubren drogas o algún tipo de explosivos a estudiantes, vuelve al centro del debate la conveniencia o no de aplicar el “Operativo Mochila” en los planteles de Baja California, bajo una legislación y reglamentos respectivos que no trasgredan los lineamientos que en la materia ha decretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a no vulnerar derechos humanos y la privacidad de las personas, lo cual ubicaría a dicha estrategia en un asunto estrictamente a solicitud de los planteles y de carácter voluntario tanto por padres de familia como de los propios estudiantes.

En la instancia del Poder Legislativo de Baja California se han realizado tres o cuatro reuniones con autoridades educativas para elaborar la iniciativa de reformas a la Ley General de Educación que busque conciliar intereses a fin de abatir los actos de violencia como el registrado recientemente en el Cecyte plantel Compuertas.

Dicho programa se empezó a implementar en el año 2004 en seis entidades, incluida Baja California, sin embargo en el 2017 se determinó que el programa había cumplido su cometido y, dos años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo declaró inconstitucional, ya que era violatorio a los derechos humanos, así como al derecho a la privacidad y a la intimidad, de manera que hubo amparos que frenaron la aplicación del operativo Mochila en el país.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.