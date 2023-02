Mis últimos 15 minutos del partido

Cuando estamos jóvenes se nos hace fácil criticar al adulto y decir “yo estoy joven, me faltan muchos años para estar viejo”.

Sin embargo, cuando les pregunto a mis alumnos… ¿cómo se te ves dentro de 40 años? no te saben contestar. Por una sencilla razón, no lo saben. No tienen un plan de acción definido. Piensan que siempre estarán bien y prefieren estar en su zona de confort. No quieren ni desean asomarse a la realidad. No los culpo, nadie nos enseñó a trabajar arduamente en el presente para prever un futuro sólido. Lo mismo me sucedió a mí.

Recuerdo que mi Madre me metió a 1ro de primaria cuando tenía 3 años y con los años me di cuenta de que iba creciendo física y emocionalmente por arriba del promedio. Estaba viviendo una edad que cronológicamente no me correspondía. Me era más interesante escuchar las historias de adultos como Don Pedro (El Paletero) y a Don Jaime (El Carpintero) porque sus vivencias y sus problemas me llenaban de aprendizaje.

A muy corta edad tuve mi 1er emprendimiento. Empresa turística (Agencia de viajes, Transportadora terrestre y área) cuyo valor en libros llegó a ser de $60 millones de dólares. Posterior a ello tuve dos emprendimientos más de menor impacto, pero de gran enseñanza. Hice dinero porque no conocía los límites, pero no tenía educación financiera. De ahí pasé a los intra-emprendimientos donde desarrollé nuevos negocios dentro de las empresas que me contrataban. Al final de cuentas se trataba de desarrollar proyectos de mejora e incremento del flujo de efectivo a través de la venta personal.

Sin embargo, el tiempo y la vida sigue su curso y justo cuando estás en una edad avanzada te das cuenta de todos los errores que cometí y de las oportunidades que dejé ir. Ante este escenario tengo dos opciones: Rendirme o seguir.

Rendirme no entra en mi vocabulario. No es una opción para mí. No me gusta. No me late. No va conmigo. Y como decía el gran Babe Ruth “No puedes vencer alguien que nunca se rinde”.

Así que abrí el último capítulo de mi vida y lo he llamado “Mis últimos 15 minutos del partido” Ahora que me encuentro en una nueva etapa de mi vida, en el último tramo, veo muchas cosas que antes no.

Ahora ya no me siento cómo antes. Hoy me siento vivo. Creativo. Analítico. Abierto a nuevas ideas y posibilidades personales y de negocios. Pero también alegre y hasta sonriente.

Ahora ya no empiezo de cero. Traigo una excelente compañía que me refugia y me protege: LA EXPERIENCIA.

Y como decía la gran ex presidenta de la República de Irlanda María Robinson “Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final”.

Mis grandes retos:

1. Libertad financiera: Si alguna vez la tuve, ya no cuenta. Lo que cuenta es lo que haga de ahora en adelante. Es generar los mejores negocios y cubrir mis compromisos. Esto me dará paz y poder realizar con mi tiempo, lo que más me apasione.

2. Mis hijos: Trabajar arduamente en ser una mejor versión de Papá.

3. Y finamente formar una familia. Cuando tienes estos retos a esta edad es complejo, pero NO imposible. Sin embargo, así lo haré y posterior a esto escribiré un libro donde dejaré plasmado la ruta que seguí y que le pueda servir a otros que estén en similar situación. Estos son mis SUEÑOS por los que estoy luchando y a “15 minutos de que se termine el partido” cada minuto cuenta. Cuando digas que es demasiado tarde, piensa en ello, porque puede ser simplemente una excusa para no hacer nada y no asumir responsabilidad por tu vida.

Y lograr mi propósito debo basarlo en un CAMBIO RADICAL. Ser BRUTALMENTE disciplinado, metido en el negocio hasta los HUESOS. Acercarme a DIOS. Aceptar que la constante se llama CAMBIO. Cambiar hábitos. Reforzar mi inteligencia emocional. Cambiar mi forma de pensar y ver las cosas desde otro prisma. El trabajar más enfocado con mis clientes. El reforzar mi red de amistades porque al final de cuentas es crucial el cuidar tus relacionesempezando conmigo, en lo personal como en los negocios a veces no es lo que tienes o lo que sabes, sino a quien conoces.

También refugiarme en los libros no leídos, el retomar amistades olvidadas, levantarme de la cama con una SONRISA, prepararme un café escuchado música positiva como de BRINDO / YO PUEDO de Mario Bautista, el ver tutoriales para alimentarme sanamente, desconectarme para conectar apreciando lo que la naturaleza nos ofrece, el senderear, las escapadas, el buen vino, mezcal y tequila. Me hace sentir resiliente. Pero también el asomarme a mi bello México, recorrer nuestros pueblos mágicos, su rica gastronomía y mixología. El tener un BALANCE entre mi vida personal y los negocios es crucial. Todo lo anterior me hace sentir VIVO.

Resiliencia es ponerte metas (No buenos deseos). No se trata de ser robusto y aguantar los golpes, sino de ser “anti frágil” y fortalecerse ante los embates de la vida. Abrazar mis sueños como una nueva forma de ver y abrazar a la vida será mi mantra.

Estoy en “mis últimos 15 minutos antes de que se termine el partido” y necesito meter GOOOL. Tal y como dice el Psicólogo Omar Ramirez: “Cuando consideres que has retrocedido, recuerda que no hay crecimiento sin recaídas, cambios sin resbalones, movimientos sin traspiés, procesos sin altibajos ni caminos en línea recta. No has retrocedido, solo sigues avanzando”.

Y como dice Paulo Coelho “La vida no se trata de quién fuiste alguna vez. Se trata de quién eres ahora y de quién tienes el potencial de ser”. Estoy a una decisión de distancia de una vida totalmente diferente. Y ya lo estoy haciendo.

No somos los de antes…somos los de ahora en ADELANTE…

* El autor es Director de Tafoya y Asociados.