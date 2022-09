Cuando el Rey Vikingo, Ragnar Lodbrok invadió Francia, lo hizo a través del Sena con 120 barcos y 5,000 hombres, saqueando París el 28 de marzo del año 845, al igual que lo hicieron con la iglesia de San Germán de los Prados, derrotando con facilidad a todas las tropas que les envió el Rey Luis y el rey Carlos el Calvo tuvo que pagar una suma de 7,000 libras de plata para que se retiraran de allí. Como el ejército del Rey tenía una ventaja de 10 a 1, entre los Francos corrió el mito que los Vikingos no conocían el miedo. Claro que conocemos el miedo, comentó Ragnar, solo que no lo fomentamos. El miedo lleva a la servidumbre, la obediencia y la esclavitud que es un destino mucho peor que morir en batalla. Nosotros no adoramos a un jefe, es uno más, elegido momentáneamente, discutimos todo en asambleas, y nuestras mujeres son libres. Hace 6,000 años los manipuladores descubrieron que el miedo servía para esclavizar a las personas, y comenzaron a fomentarlo. Ni siquiera debía ser un miedo a algo tangible, es más, mejor que no lo fuese. Tanto servía el miedo a un demonio, a un dios vengativo o a un universo perverso. El miedo hizo que 150,000 egipcios agotaran sus vidas arrastrando piedras de 12 toneladas por el Sahara, para construir la Gran Pirámide. ¿Quién se los ordenaba? Un Faraón, sus ministros y dos arquitectos. No más de 14 personas. El miedo hizo que padres entregaran a sus hijas para ser quemadas por brujas, o a sus hijos para ser sacrificados en un altar, o lanzadas a un volcán. A veces hubo gente que no se sometió, en el año 1,000 un grupo de jóvenes de la Isla de Bora Bora se cansó de los sacrificios humanos que habían convertido el paraíso en un infierno. Si no les gusta, váyanse, desadaptados, les dijeron riendo. ¿A dónde iban a ir? Pues cargaron un barco con comida y animales y se hicieron al mar. Los van a matar las tormentas, los tiburones, la sed, les gritaron. Navegaron 22 días sin saber adónde iban, hasta encontrar unas islas deshabitadas a las que llamaron Hawaii. Antes de bajar se prometieron que nunca más habría sacrificios, que si alguien quería honrar un dios, que lo haga con flores. En la segunda guerra mundial el miedo mato a muchos judíos. Polacas y cosacos. Existe una gran diferencia entre el miedo y el temor. El temor, es ese sentimiento que nos permite subsistir, es esa "alarma" que nos avisa de que tenemos que cuidarnos y muchas veces es el resultado de experiencias anteriores. También nos permite cuidar nuestra vida, familia y pertenencias y es algo natural. El miedo es ese sentimiento paralizante que te impide no sólo pensar o razonar, sino que te incapacita por el terror que sientes incluso en niveles muy altos, te inmoviliza hasta llevarte incluso a morir por la incapacidad que tienen de reaccionar. Y es precisamente el miedo lo que históricamente nos ha causado tantas creencias limitantes en nuestra vida. En los últimos años en nuestro país el gobierno federal ha inculcado miedo a sus gobernados, con la finalidad de conservarse en el poder, los amenaza con quitarles las pensiones y las becas del bienestar si no van a votar por ellos, con la táctica de seguridad llamada abrazos no balazos que definitivamente no ha funcionado, inculco miedo en vastas regiones del país a tal grado que en esas zonas solicitan la presencia del ejército, los hicieron desconfiar de las policías municipales y estatales, quitándoles los presupuestos para equipamiento y por supuesto haciéndolos ineficientes a tal grado que algunos alcaldes y gobernadores han manifestado que no pueden dar seguridad a los habitantes de esos estados o municipios, fomentaron el miedo a transitar por las carreteras del país al desaparecer la policía federal de caminos, han inculcado miedo a los a agricultores de Michoacán, Colima, el precio del aguacate y del limón se ha elevado por el cobro de derecho de piso. El ejemplo de Ragnar se debe seguir, que no nos inculquen el miedo.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.