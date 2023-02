MiVotoNoSeToca IV

SOMOS LO QUE HACEMOS

Decidir es nuestro derecho, de nadie más, poco importa lo que me motive a tomar la decisión que en una elección decida tomar, inclusive si la misma es por MORENA, el derecho a tomarla es sagrado, tuvo un altísimo costo social y es relativamente nuevo en nuestro escenario, aunque para muchos sea una situación tan cotidiana que por lo mismo no es valorada.

La defensa de nuestro derecho a decidir sin que el mismo sea vulnerado tiene menos de 30 años, si bien es cierto afirmar que la reforma electoral de 1990 fue el impulso que lo permitió es justo reflexionar que ello fue la respuesta al fraude presuntamente instrumentado dos años antes en el que a través de la “caída del sistema de cómputo electoral” Manuel Bartlett orquestó en favor de Salinas de Gortari, sin importar que en nuestro estado haya habido uno en favor de Cárdenas mandatado por el entonces gobernador Leyva Mortera.

Si lo que queremos es que ello no vuelva a suceder estamos obligados a preservar un árbitro electoral ciudadano y ajeno a cualquier interés de los partidos políticos, por ello no es creíble que López Obrador pretenda desmantelar al INE, organismo autónomo, ciudadano e independiente, que fue garante no sólo de su triunfo, sino de el de una veintena de gobernadores emanados de su partido durante los últimos cuatro años. Difícil de creer que un partido en el poder sea el interesado en una reforma electoral sino es en su beneficio, no es casualidad que las reformas en esta materia que le han antecedido fueron todas impulsadas por los partidos de oposición y con el apoyo de importantes grupos de la sociedad civil. Es por ello que debemos hacerles ver a los políticos, que hoy en día están más interesados en agradarle a López Obrador que en representarnos y defender nuestros intereses, nuestro absoluto rechazo al denominado “Plan B”.

Decidir compromete y es indudable que hoy más que nunca nuestro país necesita de ciudadanos comprometidos con la defensa de nuestra democracia; hoy es necesario dejar de ser simples espectadores y participar de la causa pública, hacerlo requiere de nuestra responsabilidad para con la comunidad lo que forzosamente implica de nuestro compromiso para trabajar por los mejores intereses de nuestra sociedad; nunca más por el de unos cuanto patanes de quinta que se han aprovechado de nuestra desidia por la causa pública y con ello sentir que tiene patente de corso para delinquir a su conveniencia.

López Obrador sabe que muy probablemente perderá la próxima elección federal, de lo contrario no estaría empecinado en desmantelar al INE, ahora depende de nosotros los ciudadanos decirle que no lo permitiremos, que no seremos pinches comparsas que sólo vean por sus intereses, que demandamos de nuestra gobernadora y alcaldes defendernos y no ser moneda de cambio por componendas personales.

No hay lugar ni para la tibieza ni mucho menos para la cobardía del conformismo, hoy más que nunca se requieren de ciudadanos dispuestos a ejercer su obligación y derecho a serlo. Nos vemos el domingo 26 a las 11 horas en Ensenada en la explanada CEARTE, en Tijuana en la glorieta de Cuauhtémoc y en Mexicali en la Plaza de los 3 Poderes, ojo la cita no es para los cobardes. #MiVotoNoSeToca.

* El autor es empresario y expresidente de Coparmex Mexicali.