MiVotoNoSeToca III

SOMOS LO QUE HACEMOS

Esta es la tercera colaboración relacionada con la defensa del INE y el derecho a que nuestro voto cuente, aunque este haya sido por MORENA; sabemos que la democracia no garantiza la elección del mejor, pero sí que cuando el electo no funciona se vaya, por ello es que López Obrador quiere desesperadamente debilitar al INE al quitarle el 85% del personal necesario para organizar la próxima elección tal y como la que le permitió convertirse en presidente, o como las que han garantizado que 25 gobernadores en el país hayan sido electos emanados de su partido durante los últimos cuatro años.

Estoy convencido de que AMLO tiene información suficiente para saber que la elección del 2024 no le favorecerá, de otra manera no habría razón alguna para atentar contra el INE y con ello poner en riesgo la elección presidencial; López Obrador no ha aceptado nunca un resultado electoral adverso, no lo hizo ni en Tabasco ni en las dos primeras elecciones presidenciales en las que contendió, no ha tenido la estatura moral de un demócrata, mucho menos la tendrá ahora en la que le urge un gobierno a modo que le cubra las espaldas ante tanta corrupción y con tan magros resultados.

Durante las últimas 4 elecciones presidenciales se ha logrado la instalación de más del 99.6% de las casillas electorales, esto es sólo posible por una organización que ha probado su eficacia durante todo el proceso electoral, desde la capacitación de los ciudadanos hasta el conteo de los votos; con la supresión del personal del INE ordenada por el presidente y aprobada por los diputados federales, simples levantadedos sin ética ni responsabilidad alguna más allá de la que tienen con el presidente, esto sencillamente no será posible; es importante tener en cuenta que la legislación establece que si el 20% de las casillas no son instaladas es motivo para anular el proceso electoral, ¿Alguna duda respecto de la intención de presidente y sus lamebotas?

Desde el lejano 1996 las reformas electorales fueron impulsadas por los partidos de oposición, un bajacaliforniano por adopción fue crucial en su implementación, el presidente Zedillo, nunca antes un partido en el poder ha promovido de manera unilateral contraviniendo el espíritu constitucional una reforma electoral cuyo beneficiario sea el grupo promovente; por ello la importancia de mostrar nuestro absoluto rechazo a la misma y hacerles saber que su sinrazón tendrá el costo político de nuestro desprecio a todos aquellos, que como en nuestro estado, la gobernadora, alcaldes, diputados y senadores lastimosamente han sido comparsas de esta estupidez; es evidente que su interés está en lo acomodaticio del favor presidencial, de quedar bien y a modo con el AMLO, mandándonos al diablo a los ciudadanos y a nuestro derecho de decidir quién nos gobernará.

El tiempo apremia y no hay oportunidad para los cobardes, si no defendemos nuestro derecho a decidir muchas cosas más graves sucederán en el futuro, es momento de asumir nuestra responsabilidad y no dejar lugar a que otros hagan los que nosotros debemos de hacer, defender a nuestra democracia para que por ende podamos construir un mejor país para las generaciones por venir, que los tibios no estorben más, nos vemos el próximo 26 a las 11 horas, Tijuana glorieta Cuauhtémoc, Mexicali Plaza de los 3 Poderes.

* El autor es empresario y expresidente de Coparmex Mexicali.