MiVotoNoSeToca II

“SOMOS LO QUE HACEMOS”.

En el país casi 44 millones son menores de 35 años, esto significa que no tuvieron la oportunidad de conocer en primera persona la lucha que por años miles de mexicanos encabezaron para lograr elegir libremente a nuestros gobernantes; en nuestro estado muchos luchamos para que por vez primera se reconociera la elección de un gobernador no emanado del PRI; hoy en día para muchos tener un padrón electoral confiable es lo más cotidiano; es importante recordar que esto no siempre fue así y no es casualidad que la primero haya sido elaborado en nuestro estado.

Un padrón electoral confiable es condición necesaria para que nuestro voto tenga la certeza de que será único y definitivo para la elección de nuestras autoridades, aunque este haya sido por MORENA, partido que llegó al poder por el voto de millones pero que ahora ante la posibilidad de perder la elección del 2024 quiere acabar con la certeza del árbitro que garantizó que durante los últimos 4 años en adición a la presidencia hayan ganado 24 gubernaturas; al diablo el argumento de que el INE no sirve, tan sirve que les permitió ser gobierno. No es casualidad que el presidente quiera “mandar al diablo con las instituciones”, el “Plan B” busca desmantelar el INE y con ello comprometer su proceso para la conformación de un padrón confiable y cuestionar un resultado electoral que con una altísima probabilidad le resultará adverso.

Tenemos el deber de detener este atentado contra nuestra democracia pero sobre todo la obligación ética de no ser comparsas y por lo contrario dar cuenta de que el peligro es real y es muy grande; la vida ha sido tan generosa con los que tenemos la oportunidad de estar leyendo estas líneas que ello nos obliga moralmente a no quedarnos callados y permitirle a unos cuántos que en aras de su proyecto político destruyan una de nuestras libertades más preciadas: la oportunidad de elegir a quienes queremos que nos gobiernen.

Si atentan contra nuestro derecho a elegir este será el inicio de un proceso de deterioro que continue con otras importantes pérdidas, hay muchos ejemplos de ello a nivel internacional, el tema no es uno menor; por ello es fundamental que juntos alcemos la voz y asistamos el próximo día 26 al mitin que ciudadanos estamos organizando, de nosotros depende que el presidente no sólo mande al diablo a las instituciones sino que no nos mande a nosotros los ciudadanos; algunos tenemos una obligación mayor porque la vida así no los ha permitido, por ello debemos de dar la pelea por los que al no contar con nuestra suerte no pueden hacerlo, esta responsabilidad debe de ser la base que rija nuestro compromiso social; asumamos nuestro rol y exijamos públicamente a nuestras autoridades, gobernadora, alcaldes y diputados federales, que vean por el interés de nuestra gente no por la sinrazón y cortoplacismo de un proyecto político que antepone sus intereses a los nuestros; hagamos público nuestra demanda de que el INE no sea “chatarrizado”, exijámosles su rechazo total a la iniciativa presidencial que no será otro que la defensa de nuestro derecho a decidir y que nuestro voto sea respetado.

Participemos el 26 de febrero a las 11 horas en Tijuana en la glorieta Cuauhtémoc, en Mexicali, en el Centro Cívico. Dejamos de ser parte del problema, seamos la solución. #MiVotoNoSeToca.

* El autor es empresario y expresidente de Coparmex Mexicali.