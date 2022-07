México en peligro

Es evidente que, cuando un país va rumbo al comunismo, se incremente el ataque del gobierno a periodistas y medios que cuestionan, investigan y publican hechos contrarios a los que el gobernante pretende que creamos. Se pierde entonces, la libertad de expresión y con ello, la Democracia. Quienes se alían con el dictador, demuestran que su amor no es al país que los vio nacer, sino al dinero o prebendas que reciben por callar, traicionando así su Patria, su familia y a ellos mismos.

Quienes tienen el valor de denunciar, investigar e informar con veracidad, son tratados como delincuentes, amenazados y hasta difamados para quitarles toda autoridad moral y credibilidad.

Desafortunadamente es así como se encuentra hoy nuestro país, creando además de confusión, división entre los mismos mexicanos, llegando a vernos hasta como enemigos. Perdemos amistades, se desunen las familias… ¿Quién gana con estas divisiones? Es obvio que el dictador, ¡ese es su plan! Dividir la sociedad, ponernos unos contra otros, dejando de razonar y ser objetivos, así, defienden con el “estómago” lo indefendible. Se convierten, sin darse cuenta, en tontos útiles a un régimen autoritario y destructor.

Son incapaces de percibir que hoy como nunca, esté tan mal nuestro país en todos aspectos, desempleo, pobreza, impunidad, corrupción, división, pero sobre todo y lo más grave, inseguridad. La violencia, asaltos, secuestros, desaparecidos, extorsiones, asesinatos de gente inocente, como lo sucedido estos días alos dos sacerdotes Jesuitas asesinados, quienes, durante casi 50años, se entregaron gastando su vida por los tarahumaras, seresolvidados por los gobiernos de todos los colores. Y no son los únicos. En estos casi cuatro años, han matado en México, más dedos mil personas dedicadas al bien, entre sacerdotes, religiosas,laicos comprometidos, pastores, que en regímenes comunistasson los más perseguidos.

Viendo esta realidad, donde el sacerdocio se ha convertido enuna profesión de alto riesgo en México, la Iglesia por medio de losobispos ha levantado la voz diciendo ¡basta! a las evasivas y demagogia del gobierno, a quien le corresponde garantizar la paz.¡Esa es su función! establecer el orden, impedir el delito, castigarel crimen. La respuesta fue contundente a los gritos de López llamándoles hipócritas al servicio de la oligarquía, diciendo que silo que pretenden es darles de balazos: No, señor presidente no seequivoque, Lo que tiene que hacer es actuar y en base a la ley, detener y fincar responsabilidades a quienes nos agreden y matan.Obispos valientes, hablaron claro y fuerte, dando una lección política elemental a un gobierno inepto que no acepta errores.

Pero también se han dirigido a nosotros los ciudadanos, católicos o no, invitándonos a orar todo este mes para alcanzar lapaz y la justicia; y no solo a eso, también a organizarnos, participar y alzar la voz para rechazar vivir con tanta violencia e injusticia. Y en lugar de dividirnos, unirnos como nunca, recordandoque los mexicanos somos hermanos y solamente unidos y con laayuda de Dios, tendremos la fuerza para enfrentar la dictaduraque quieren imponernos. ¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.