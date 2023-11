Mexicali, la mejor ciudad en vialidades

En los inicios de la segunda mitad del Siglo XX (1960), la avenida López Mateos era carretera de terracería, de hecho rural, que terminaba en el entronque de la carretera a San Felipe, en la zona del hoy monumento a Sánchez Taboada. Dos o tres kilómetros eran vialidad rural con corrales de ganado incluso en el área. En esos años el camino se pavimentó en los tiempos del PRI en el gobierno (el criticadísimo PRI, ya sabe usted por quién). Hoy es un enorme desarrollo vial. Un bulevar de tres carriles en ambas direcciones que va desde el centro histórico de Mexicali hasta el entronque ya citado de la carretera a San Felipe.

Paralelo a este bulevar se encuentra la vía del ferrocarril que, a la vez, dividía a Mexicali en dos sectores, Este y Oeste, en aquellos años sesentas. Al construir en el gobierno de Milton Castellanos el Centro Cívico, al oeste de esta vía, la zona Este estaba incomunicada. Milton a la vez construyó el puente sobre la vía del tren y resuelve con esta obra problemas de comunicación entre un sector y otro. En esos años no existía el puente a desnivel entre la avenida Independencia y López Mateos. El enorme tráfico de la Zona Este (varias colonias) se resolvió con el puente a desnivel entre la avenida Independencia y su cruce con la López Mateos. Antes de este puente, el segundo que realizó Milton Castellanos, otro de los gobernadores del PRI (que sólo se dedicaron a robar, palabras de Andrés Manuel López Obrador y sus incondicionales) pasar en automóvil de la Independencia al Centro Cívico, de reciente construcción y hacia las colonias del oeste en general se producían enormes embotellamientos hasta de 45 minutos entre López Mateos y el edificio del Seguro Social, que ya existía. El puente a desnivel de López Mateos e Independencia terminó con los embotellamientos. De esta forma la multicitada vía de la López Mateos se convierte en bulevar de alta velocidad. Todas estas extraordinarias soluciones viales se deben a los gobiernos priistas, (quienes sólo llegaron al

poder para robar, palabras de AMLO. El pueblo manda, el pueblo sabio) Vaya pues. Sexenios después, el bulevar Lázaro Cárdenas y López Mateos se convierte en un enorme problemón de embotellamiento en este cruce. Dada esta encrucijada vial, el gobierno de Eugenio Elorduy (panista

para coraje de muchos) construye el costosísimo distribuidor vial, entre ambos desarrollos urbanos. Este distribuidor de tráfico es a la vez semejante a algunos de los más avanzados cruzamientos en los freeways de California. Se liberan por esta obra los embotellamientos y se logra la fluidez de tráfico entre bulevar Lázaro Cárdenas y López Mateos. En los gobiernos del PRI se construye la carretera sencilla “wisteria”, y parte de la que conduce a San Felipe y termina en la autopista a Tijuana, en el extremo suroeste de esta ciudad de Mexicali. Los gobiernos del PAN transforman esta vialidad sencilla en un bulevar de tres carriles en ambas direcciones, y, con este desarrollo vial se

va convirtiendo Mexicali años tras años en la mejor ciudad del BC en vialidades. Por la misma razón es necesario puntualizar a detalle el número de bulevares con que cuenta esta ciudad en 2023, y a la vez, la cantidad de puentes y pasos a desnivel de estos desarrollos urbanos, la mayoría obra de los gobiernos panistas, que en palabras de la hoy gobernadora, Marina del Pilar Olmeda, estos políticos de azul (no guindos) “solo pavimentaban las calle en torno a su residencias”. Veamos: el bulevar Lazaron Cárdena inicia en la calle 11, y termina varios kilómetros al sureste de Mexicali en la autopista a San Luis Río Colorado. Varios kilómetros de longitud tiene este enorme bulevar, siempre de tres carriles en ambas direcciones. Cuenta con 5 puentes y pasos a desnivel. El primero al cruzarse con el Bulevar Eje central, cuyo trayecto en este cruce, es un paso a desnivel para continuar, al este del Bosque de la ciudad y terminar en la Calzada de los Presidentes. El segundo puente, recientemente construido por el gobierno actual de Marina del Pilar, es el distribuidor vial entre la Calzada de los Presidentes; (antes Río Nuevo), y Lázaro Cárdenas. Esta obra es de una

extraordinaria calidad que yo mismo en otros envíos me he ocupado de elogiar…

Continuará.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.