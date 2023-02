Mensaje a los jóvenes

Quienes tenemos más de 60 años, estamos más conscientes de lo que es vivir en una dictadura, gracias a Dios, no como la que vive Cuba desde hace 60 años, ni Venezuela desde hace 24 años, no así los jóvenes de hoy.

México vivía, lo que Vargas Llosa llamó “La dictadura perfecta”, tiempos en los cuales, un solo partido, (PRI), ganaba en todas las elecciones el famoso “carro completo”, es decir, tu voto NO contaba. Las credenciales del entonces IFE, ahora INE, eran sin fotografía; de igual forma las listas nominales por eso, a quienes les pagaba el gobierno el día de la votación, se dedicaban a votar en todas las casillas que podían. Sufríamos los “carruseles”, urnas embarazadas, robo de urnas, y los representantes de casilla de partidos de oposición, eran retirados a veces a punta de pistola.

Lógicamente, todos los gobernadores y senadores, eran del PRI. De los 300 diputados 11 eran de oposición, el resto del PRI. En 1976 solo se registró un candidato a la presidencia de la República, López Portillo, obvio, del PRI. Los medios, necesitaban autorización de la Secretaría de Gobernación para publicar noticias, y quienes se atrevían a oponerse, los encarcelaban o asesinaban.

Para erradicar todos estos fraudes, quienes ahora somos adultos, padres de los jóvenes y abuelos de sus hijos, luchamos valientes y entusiastas para lograr tener un México democrático. De hecho nuestro grupo, Mujeres Libres por la Democracia, (las caceroleras) surgimos después de un mega fraude en 1983, donde el PAN ganó de calle diputaciones y alcaldías, pero el gobierno del PRI, se burló de los bajacalifornianos, apoderándose de los cargos que NO habían ganado, a pesar de plantones, marchas, y visitas a casas de los funcionarios espurios. Eso sí, calladas no nos quedamos.

Los jóvenes de hoy, no vivieron los fraudes electorales, pero eso no significa que no puedan volver; tampoco la quiebra económica, que podemos volver a vivir. Jamás han sufrido la represión, que ya está a la puerta. De hecho, todo aquello que estábamos superando, hoy quiere volver, porque López Obrador y Morena pretenden destruir la Democracia, y con ello, asesinar lo más valioso: tu Libertad. ¿ Sabes qué es eso? Solo voltea a ver a Cuba, un país en los años cincuenta, pujante, con un futuro prometedor y ejemplo de progreso en Latinoamérica, hoy destruida; los cubanos que no han logrado huir en las balsas arriesgando su vida, reciben una tarjeta cada inicio de año, donde les dicen lo que van a vestir, lo que van a recibir y a comer durante todo el año. La gente no puede comprar nada, ni medicina. Si alguien se subleva, lo encarcelan, eso es perder tu libertad. Y aunque estudies una carrera, no tienes libertad de ejercerla, el gobierno todo lo controla, no hay forma de avanzar.

Cuando se pierde la Democracia, se pierde la Libertad, entra la dictadura, el comunismo con falsas promesas de igualdad, pero no en el progreso sino en la pobreza.

Este 26 de Febrero, demostremos de qué estamos hechos. Salgamos a defender nuestra Patria, tu vida, tus planes y sueños, están en juego.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

*La autora es consejera familiar.