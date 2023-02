¡Leer para creer! La legisladora de Morera de rimbombantes nombres: Bennelly Jocabeth (de quien omito sus poco lucidores apelativos), fue quien lanzó la iniciativa para aumentar las multas hasta por 4,150 pesos a quienes osen injuriar al presidente; iniciativa de ley que sin chistar aprobaron sus compinches y aliados…

Me curo en salud y aclaro que la palabra compinche significa amigo o camarada. No vaya a ser que me quieran multar por la fonética, porque a pesar de que el sufijo pinche suena insultante, semánticamente significa auxiliar de la cocina.

Más tarde, ante acérrimas críticas, la diputada aludida salió en defensa de su iniciativa arguyendo que no se trata de un atentado contra la libertad de expresión; sino “de una simple actualización de unidades”… pues ni tan simple, porque antes las multas en cuestión iban de 100 a mil pesos y ahora aumentaron un montonal: la friolera de 400%.

Otro argumento para justificar las multas es que también se aplicarán en menor escala a quienes insulten a magistrados, ministros, diputados, directores, gobernadores, presidentes municipales (incluida Claudia la de AMLO como dice su propaganda), secretarios, senadores, embajadores y a sus respectivos países. Sin embargo, el énfasis se hizo en la figura presidencial, la cual se ha visto menoscabada, desde mi punto de vista, más con verdades que con injurias.

Está por verse quiénes van a juzgar a cabalidad el contexto, la intención, la magnitud y el daño real de una crítica que se tome como insulto, lo que fácilmente puede convertirse en una rebatinga de dimes y diretes.

Ante ello, ALMO aprovechó la jugada y con benevolente actitud anunció que él vetará dicha ley, aprovechando el despropósito de la descabellada iniciativa para convertirse en el redentor de conservadores, difamadores y neoliberales que considera sus enemigos políticos.

PALABRA DE HOY: MENOSCABADO

Menoscabar significa disminuir. Aquí la utilizo como “deteriorar y deslustras algo, causando mengua o descrédito en la honra o en la fama”. Sin embargo, paradójicamente, si cesan las críticas y los insultos menguaría el discurso de AMLO, quien mañanera tras mañanera arremete y denuesta a quienes lo desacreditan y menoscaban.

DE MI LIBRERO: LA POLÍTICA COMO VOCACIÓN

En mis tiempos de estudiante de ciencias y técnicas de la comunicación leí este memorable ensayo de Max Weber publicado en 1919, del que retomo algunas líneas: “El político más efectivo es aquel que puede excitar las emociones de la gente que lo sigue, mientras gobierna estrictamente con una razón dura y fría en la cabeza. Siendo esta una tarea normal, muchos políticos no la pueden cumplir por vacíos y vanos” …

Weber señala que “la vanidad crea severos problemas en los políticos que no pueden controlar a sus adversarios ni siquiera a través de violencia física o verbal. Vanidad común que provoca que los gobernantes estén tentados a tomar decisiones basándose en ataduras emocionales y no en el razonamiento para proceder justa y efectivamente”. Por ello, se preocupan en extremo para que su capital político no sea menoscabado.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.