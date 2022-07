Memoria perdida. El Estado es el responsable

No será la primera vez que escribo sobre este tema. Podría incluso tratar varias páginas en torno al mismo asunto que incluso, en mi libro “Blancos móviles” (UABC, Fundación Pedro F. Pérez y Ramírez, 2007.), 298 páginas, me refiero de forma extensa a la Plástica de Baja California: logros y grandeza de la pintura contemporánea regional en Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada. 36 creadores; 36 mini ensayos para la obra de cada uno de ellos; abstractos y expresionistas figurativos.

La importancia de estos pintores consiste en su competencia internacional: desde el primer tercio del siglo XX, se desarrolla el mundo, Europa y Estados Unidos-, un enorme crecimiento, el arte abstracto en donde la figura desaparece y se privilegia el manchón, los arrebatos gestuales del color, las texturas de la brocha y las propuestas de pintura a lo que salga, cuidando siempre la belleza del color y he incluso de la composición cromática libre. Esta tendencia dominó el siglo veinte y los grandes creadores de esta época se encuentran hoy en los museos del mundo moderno. Estos son solo algunos; existen muchos más: Jackson Pollock, Gerhard Richter, Robert Delaunay, Mark Rothko, Kazimir Malevich, Piet Mondrian, Víctor Vasarely, Wilhelm de Kooning, Basilio Kandinsky, Karel Appel, Sam Francis, Bruce Macklean y ya no le sigo. Todos en grandes y pequeños museos; “Art of 20th Century” cuatro libros o diccionarios más, de más de 800 páginas son mis guías, tanto del Arte Universal como Contemporáneo. Y naturalmente mi dominio profesional del arte académico y abstracto o abstracto expresionista.

El arte abstracto se extendió por el mundo y México no fue la excepción. Esta escuela a la vez llegó y se desarrolló en Baja California a finales del siglo pasado, y aún persiste. Carlos Coronado, Marco Miranda, Francisco Postlehwaite, por citar algunos en Mexicali.

Los más importantes creadores abstractos en México son los siguientes; solo algunos; la mayoría concentrados en nuestra capital, centro de cultura fundamental; fuera del “DF” predomina la ignorancia y apatía al respecto. Escuela o estilo pictórico ignorado, incomprendido, salvo muy escasas excepciones.

Estos son algunos abstractos ya reconocidos y respetados en la vida cultural de la Ciudad de México: Lilia Carrillo, Francisco Corzas, Pedro Coronel, Manuel Felguérez, Rodolfo Nieto, Fernando García Ponce, Gilberto Aceves Navarro, Irma Palacios. Reitero: solo Algunos. (Rufino Tamayo y otros figurativos contemporáneos, muy buenos, no son abstractos)Tampoco lo fueron José Luis Cuevas o David Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco.

Es oportuno anotar que: la ciudad de México, Nueva York, París, etc. son centro fundamental de cultura y allí en sus museos se concentra y se publica en grandes o libros la obra de estos creadores. Quienes han decidido permanecer en la provincia, como fue el caso de Baja California permanecen en la oscuridad, en el olvido. Faltan expertos académicos al respecto en los gobiernos subsecuentes, que impulsen; que motiven a los gobiernos provinciales a la creación de museos.

Nosotros en nuestra juventud logramos importantes avances: La Galería de la Ciudad, la creación del ICBC. Instauró las primeras Bienales de Plástica de Baja California, con un premio adicional a los ganadores; todo esto en el gobierno de Milton Castellanos Everardo. Instaurar el premio al “Creador Emérito”. En la administración de Ernesto Ruffo Appel, la mayoría en el gobierno de Milton Castellanos. El primer CEART en Mexicali, fue construido en el gobierno de Eugenio Elorduy; hoy los gobiernos panistas han edificado cuatro más. Con José Portillo, se hizo la construcción del CECUT, en Tijuana.

Muy importante: hoy la Secretaría de Cultura del gobierno de Marina del Pilar Olmeda, la Secretaría de Educación de esta misma administración y en fin el Estado tiene la absoluta e ineludible obligación de construir una sala para albergar la memoria de grandes creadores en plástica de Baja California, que incluso algunos y han muerto: José García Arroyo, Salvador Romero Gonzáles, Ernesto Muñoz Acosta, Manuel Aguilar y Álvaro Blancarte Osuna. Son 32 o más creadores de la plástica regional. Responsabilidad trascendente, vital para el futuro en la memoria cultural de esta entidad.

Por este texto, mi trayectoria en el arte será mi testimonio. Es todo.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.