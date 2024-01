SOMOS LO QUE HACEMOS

El día de ayer presenté mi registro para la candidatura a la Alcaldía de Mexicali por la Alianza Fuerza y Corazón por BC, integrada por el PAN, por el PRI y por muchos ciudadanos que creemos que nuestro país no debe seguir con un gobierno de quinta integrado por políticos de cuarta. Somos muchos los que no queremos regresar a los excesos del pasado, mismos que he señalado puntualmente durante mucho tiempo, pero que tampoco estamos dispuestos a ser simples espectadores de como el país es desmantelado por una banda de ineptos aduladores incapaces de ver por nuestra gente, temerosos de contradecir al presidente a pesar del daño que se le hace a nuestro estado.

Me inscribí convencido de que las condiciones actuales demandan candidaturas externas, de hombres y mujeres no asociados a la vida partidista dispuestos a participar, a construir la solución y dejar de ser parte del problema. Debemos reconocer que no podemos seguir siendo ajenos a la vida pública; durante mucho tiempo le hemos dado a los políticos la exclusividad de ser sólo ellos los responsables de la vida pública, los resultados están a la vista.

La vida me dio la fortuna de tener un hogar en el que nunca faltó nada, en el que el buen ejemplo de papá y mamá fue diario y en el que me enseñaron que la palabra empeñada se cumple, que los compromisos se honran, que la honestidad, la razón y la entrega no son negociables, que el trabajo dignifica y el ejemplo engrandece, por ello asumo que mi responsabilidad es mayor a la de otros. Veo con preocupación como la mayoría de los políticos que gobiernan nuestro estado renunciaron a

nuestra defensa, permitiendo que desde el centro del país se desmantelen fondos para nuestra seguridad, recursos para nuestras medicinas, espacios para hospitales, dinero público para infraestructura, apoyos a nuestro campo, espaciospara que nuestras madres trabajadorastengan la oportunidad de cuidar a sus hijos mientras trabajan; hoy tenemos un gobierno que ha convertido a nuestro estadoy a sus municipios en panteones en el quese acumulan cientos de muertos; en el quenuestras calles se han convertido en unbache permanente, en la falta de espaciospúblicos y áreas verde, en dónde nuestrosniños tragan cada día más polvo y nuestras ciudades acumulan cada día más rezagos.

Juntos podemos construir un estado con mayores oportunidades, con másy mejores empleos, con seguridad paranuestra gente, con un gobierno sensible,no a los videos de TikTok, sino a las necesidades más importantes de nuestra gente. Me inscribí porque creo que el futurode la democracia de nuestro país está enriesgo, hoy hay sólo dos opciones: el camino a la “dictadura” reflejada en el poder de un solo hombre, López Obrador, oel del difícil camino de iniciar con la reconstrucción de todo lo que desde PalacioNacional, con la complicidad en nuestroestado de la gobernadora Marina del Pilar y de las alcaldesas Montserrat, Normay Armando han destruido institucionesautónomas diseñadas como contrapesoen cualquier democracia moderna que seprecie de serlo, mermado a un todavía poder judicial independiente y alimentadoel peligro de una estructura militar cadavez más ajena a la vida civil.

Es esta la oportunidad de iniciar la reconstrucción de Mexicali y de nuestro estado, debemos de luchar por ella. #MiVotoNoSeToca

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.