Maximiza tu aguinaldo

Estamos entrando en la temporada de las “Vacas gordas” el mes de Diciembre es históricamente la temporada de mayores ingresos para la mayoría de los Mexicano y es momento de tomar elecciones inteligentes con su Dinero, la pandemia nos dejó el mensaje que los ahorros son y serán “indispensables” ante cualquier contingencia. Sin embargo la llegada del fin de año trae consigo un combo de emociones, actividades y gastos que parecieran inseparables año con año, y a pesar de que uno de los mayores deseos es disfrutar de una “holgada situación financiera” los compromisos y tentaciones de comprar pueden desviarte de la meta. ¿Cuál sería la fórmula mágica para maximizar el aguinaldo, bonos, cajas y fondos de ahorro y/o las buenas ventas de tu negocio?

Aquí te comparto unos tips que han funcionado muy sencillos y prácticos que deberás seguir con disciplina día a día:

1. Ten claridad y elige si el dinero lo utilizas para metas más grandes que sólo elevan tu estilo de vida. Si es así entonces tus metas deberán estar claras.

2. Establece Metas Financieras, para tí, para tu familia incluyendo hijos. Cuando tenemos metas estamos definiendo el PARA QUÉ? Y además que nos sentimos motivados una meta nos marca el rumbo a donde seguir, por ejemplo: Unas vacaciones a Europa en 2 años con toda la familia.

3. Elabora un presupuesto para el mes de diciembre, el cual incluye: Los gastos básicos del hogar de mes, además esta vez deberás adicionar los gastos relativos a las fiestas navideñas, una forma de incluir a tus hijos es: cada miembro de la familia realice una lista de los gastos que tendrán derivados de posadas, intercambios, vestuario, festivales, no olvides incluir el vestuario que seguramente todos van a querer estrenar, en tanto más gastos relaciones más apegado estarás a la realidad. Tengo disponible para ti y de manera gratuita una plantilla para que utilices cada mes, solo envía un email a hola@oliviaprado.com y solicita tu formulario de Presupuesto.

4. Invierte al menos el 10% de lo que llegue a tu cuenta bancaria, antes de empezar a gastar separa en otra cuenta o inversión una parte de tu dinero y ajusta todo el presupuesto a este nuevo saldo. Los ahorros básicos son: Fondo para emergencias de al menos 3 meses de tus gastos totales, recuerda que este ahorro debe estar accesible mes a mes y con el mejor interés posible por arriba de la inflación. Las mejores opciones de ahorro para el retiro son en compañías especializadas con beneficios fiscales.

5. Vive de acuerdo a tus medios, en todo momento, ajusta tu modo de vida al nivel de ingresos actual y no el que te gustaría que fuera, contar con inversiones te permitirá tomar oportunidades que se presenten y puedan ayudarte a generar más ingresos pasivos.

6. Evita financiarte con las tarjetas de crédito, sin lugar a duda son un gran elemento de las finanzas personales cuando las usamos de manera adecuada pagando antes de la fecha del corte el saldo total.

7. No uses tarjetas de crédito si ya sabes que no resistes la tentación de usarlas aun sabiendo que no podrás pagarlas.

Quiero invitarte a un curso en Solvencia Económica donde aprenderás los 47 principios para crear liquidez permanente, iniciamos el 5 de Enero 2022, informes en WhatsApp (664)285-53-02. Sin costo, solo requieres adquirir el libro para tu registro.

¡Felices preparativos navideños!

- La autora es coach financiera.