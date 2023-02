Más difícil, por eso pocos lo hacen

“Coraje se necesita para pararte y hablar; también se necesita para sentarte y escuchar”. Winston Churchill.

Hay una teoría de que el individuo solo utiliza el 10% de su potencia mental, dejando desperdiciado el 90% restante. Recientes estudios demuestran que esto es falso: la persona utiliza únicamente el 2% de dicha potencia, dejando el 98% restante en la bodega, un desperdicio muy grande.

QUÉ SUCEDE

Acorde con Brian Tracy, famoso coach de negocios, la persona utiliza ese 2% primordialmente para conversar en casa y en el trabajo, y para estar enfrente de una pantalla, ya sea computadora, tableta, celular o T. V.; se calcula que el ser humano pasa entre 3-5 horas diarias promedio enfrente de dichos aparatos. Y lo que ve son cosas irrelevantes, no importantes, y cuando tú repites una acción constantemente ésta se convierte en un hábito. Primera conclusión, estamos ante una generación que se la pasa enfrente de una pantalla que los lleva a una vida insulsa.

Aquí entramos en materia: las consecuencias de nuestro modelo de pensar tienen mucha trascendencia. La calidad de nuestro pensamiento nos llevará a tomar unas decisiones y elección de cosas. Éstas a su vez a unas acciones, y las acciones a unos resultados. Por lo tanto la calidad de nuestra vida como se podrá observar dependerá de la calidad de nuestro modo de pensar. Desafortunadamente actualmente hay muchas distracciones en este mundo digital, estamos obsesionados con la tecnología. Nomás observa estimado lector a las personas en la calle o en la empresa, o en el restaurante, la gran mayoría con la cabeza baja revisando su celular. Esto queda claro en el mundo de los negocios, el dirigente de empresa se calcula pasa únicamente 11% de su tiempo en ventas y mercadotecnia, el resto pegado a una pantalla distraído.

QUÉ PODEMOS HACER.

Brevemente te sugiero analices los tres modelos de pensamiento que propone Tracy. El primero de ellos es pensamiento de corto plazo vs. Pensamiento de largo plazo. Entre más largo plazo sea la base para tus decisiones mucho mejor. El problema es que a la mayoría nos interesa la gratificación de corto plazo en lugar del sacrificio de esperar a tener una mejor. Llegó un bono y a darle mate en lugar de invertirlo, por poner un ejemplo.

El segundo modelo sería el de pensamiento de mente informada vs. No informada. Al momento de tomar decisiones es muy necesario recabar información válida al respecto de lo que debemos dilucidar. Esto requiere disciplina y paciencia, buscar ayuda y consejo. Pongo un ejemplo: si una mujer con un embarazo no deseado y con rectitud de intención buscará información al respecto, se daría cuenta de que un aborto es un asesinato, y muy probablemente no utilizaría esa alternativa.

Tercer modelo de pensamiento propuesto por Tracy: pensamiento rápido vs. Pensamiento lento. El rápido se utiliza por ejemplo cuando manejas en una ciudad o carretera con mucho tráfico, vas pensando y maniobrando rápido para llegar a tu destino lo antes posible. El pensamiento lento se debe utilizar para decisiones trascendentales, que carrera estudiar, qué tipo de persona como cónyuge tener, en qué negocio invertir, etc. Entre más tiempo puedas invertir mejor. Generalmente en decisiones sobre personas y dinero es bueno utilizar el pensamiento lento, desafortunadamente la mayoría usamos el rápido en estos temas.

CONCLUSIÓN.

Thomas Edison el famoso inventor decía que el trabajo más importante que hacemos es el de pensar, y también el más difícil, por eso tan poca gente lo hace. Si logramos utilizar el 5, el 10, o el 20% de nuestra potencia mental ya estaremos por encima de la competencia, al parecer vale la pena intentarlo. ¿Qué porcentaje te gusta estimado lector? ¡Feliz domingo!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.