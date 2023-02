Miles de personas en Baja California salieron a la manifestación en contra del “plan B” de la reforma electoral en México; en Mexicali, la cita fue en la plaza de los Tres Poderes en Centro Cívico.

Según estiman más de 4 mil personas acudieron en Mexicali para mostrar su apoyo al Instituto Nacional Electoral, manifestación en la que se pudo ver a distintos personajes de la vida política y sector empresarial de la ciudad.

En el evento se pudo apreciar a la familia Elorduy Blackaller, encontrándose Eugenio, Ernesto, Mariela y su mamá María Elena Blackaller, así como el ex presidente municipal de Mexicali, Víctor Hermosillo.

También participó el ex alcalde, Rodolfo Valdez; entre los diputados que se pudo apreciar estuvieron Daylín García Ruvalcaba de Movimiento Ciudadano y Diego Echevarría Ibarra del Partido Acción Nacional, así como la regidora Bárbara García Reynoso de Movimiento Ciudadano.

Entre los empresarios que estuvieron en el evento estuvieron Francisco Fiorentini Cañedo, Fernanda Flores; también se observó a Guillermo Galván Sariñana de la Asociación Civil, Todos Somos Mexicali; así como Ignacio Avilés Bustillos, del despacho De Hoyos y Avilés; por cierto su socio, Gustavo de Hoyos Walther también participó en la manifestación pero él lo hizo en la Ciudad de México en el zócalo capitalino.

Luego de la manifestación, ahora habrá que esperar qué decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el análisis de dichos cambios y si declara o no inconstitucional los cambios planteados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en materia electoral.

‘AL TORO POR LOS CUERNOS’

Quien acaba de tomar una medida que por varias administraciones prefirieron evitar, es el director del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), Jorge Alberto Gutiérrez Topete, quien promovió, tras un extenso estudio, la “Declaratoria de Saturación” del corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz, medida que establece, en primera instancia la suspensión de todo trámite para los transportistas que prestan servicio sobre dichas vialidades, pero que en el mediano plazo busca sustituir los taxis de las líneas Rojo y Negro y Rojo y Negro Círculo Blanco, por 100 camiones con capacidad de 100 usuarios cada uno.

Los líderes transportistas, Joaquín Baltazar Sanabria, secretario general de los Taxis Rojo y Negro Círculo Blanco, y Víctor Sánchez González, secretario general de los Taxis Rojo y Negro, se dijeron sorprendidos por la publicación de la declaratoria el pasado viernes en el Periódico Oficial del Estado (POE), a pesar de que las negociaciones de la medida se han venido desarrollando por más de un año.

El asunto es que Gutiérrez Topete decidió, dicen, “tomar el toro por los cuernos” y enfrentar a dos de las líneas transportistas más fuertes de Tijuana para tratar de resolver el grave problema de movilidad que causan sobre el corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz, con un servicio de transporte que, de acuerdo a los estudios, es ineficiente por la saturación de unidades que por un lado no permiten un tránsito fluido y por el otro “pulverizan” la demanda.

MUY ACTIVO

Carlos Ibarra Aguiar, suplente del alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, se ha mostrado muy activo últimamente en sus redes sociales, publicando aspectos de su profesión como contador público, algunas reuniones e incluso a su familia. No hay un día en que no publique videos en su página de Facebook en la que tiene 14 mil seguidores, pues hay quienes dicen que ya se ve como el próximo Presidente Municipal.

La cosa es que no son pocos los que recuerdan todavía que el también ex Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), no quedó en muy buenos términos el sector el empresariado, quienes consideraron que únicamente utilizó al organismo para saltar a la política.

Por otra parte, el mismo alcalde ha manifestado recientemente que ya le toca a una mujer ser candidata, lo cual reduce sus posibilidades.