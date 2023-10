En un especie de debate entre el diputado local de Morena, Molina (no recuerdo su nombre, no importa) y una diputada del partido naranja, que aconteció en el canal 66 en el programa “Pido la palabra”, dentro del tema fundamental que trataba, nada que ver con el título de esta columna, el galimatías de los participantes, y principalmente del morenista, la evasión del asunto fundamental, era inminente como acostumbra el legislador de guinda. Se debe reconocer, sin embargo, que es bueno con la palabra pero muy ideologizado. al presidente Obrador lo tiene metido hasta el fondo de su cerebro. ¡Vaya, qué novedad! Todos los opinadores de este partido o agrupamiento político están cortados con la misma tijera. La joven diputada del partido naranja, desesperada, arrebatando la palabra, y con razón. Debo decir, en un debate se escucha atentamente al adversario y con una perfecta dicción, con calma y puntual, se va directamente al argumento del otro, e incluso, un debatiente inteligente debe estar atento a llamar la atención del otro exponente y decirle: “Te saliste, del tema”. Obligación incluso del conductor del debate, asunto que está muy lejos de ser así. El mismo conductor de la confrontación es a la vez torpe. El galimatías a que me he referido no se debe permitir, asunto que incluso la falta de cultura y entrenamiento al respecto hace que todo aquello termine en un caos. Así se realizó.

Voy a lo medular del título de esta columna: en el batidillo del debate “Pido la palabra” en cuestión, al diputado Molina se le salió, esta expresión: “Como la mal llamada Reforma Educativa” y que naturalmente nunca me enteré cuál era el tema o asunto fundamental de la confrontación; no venía al caso, por cierto, la mal llamada Reforma Educativa nada que ver con el revoltijo de lo que allí se trataba.

La mal llamada Reforma Educativa y a la que Obrador, por pura y lamentable politiquería, suspendió, era la reforma fundamental que al país le es urgente: en la consulta de más de 27 países en referencia a la calidad educativa de los mismos, México aparece en el número, 94 (hoy en 2023 México ocupa el número 100; más jodido aún).Esto fue en el gobierno de Peña Nieto. Costa Rica ocupa el número 27; el país mejorevaluado de América Latina o hispana. Lamayoría de países europeos que han salidomal evaluados, por ejemplo, en matemáticas o química como Alemania de inmediato iniciaron una especie de reforma educativa a fin de superar su retraso y en unadécada lo han estado logrando. En Méxicoprofesores “flojos” o mal preparados; existen otras causas importantes a la vez, sonpremiados con un agregado fundamental:“Nosotros no somos iguales”. Viva Morena, Viva la 4T y viva yo. Votar por mi plande transformación es lo medular de mi política y viva México, y en esta palabrería entorno a la educación actual en nuestro paíspronto dejará el mando Obrador y ClaudiaSheinbaum afirma en cada discurso: “elproyecto de nuestro presidente Obrador esmi guía. ¿Este propósito el de alcahuetear alos profesores morosos causantes en partede nuestra pésima calidad educativa, Dra.Claudia, ¿será su trayectoria?

Se debe aclarar que en el gobierno dePeña Nieto se tenía como meta en un organizado esfuerzo, separar del aula a losprofesores deficientes y sin que perdieransu empleo, seguir laborando en la SEP. Yal mismo tiempo en cursos de preparaciónadicional alcanzar después de evaluaciones su regreso al aula.

Lo medular de toda esta intervenciónde mi parte, a través del título de esta columna, es dar luz al diputado Molina, siempre con su vestido guinda. Qué bonito. Ysin voz propia. A Obrador lo lleva hasta elfondo del cerebro; igual que la mayoría delos morenistas. Viva México pues. Al margen, lo reconozco una y otra vez, de las vertientes positivas y valiosas de la administración de López Obrador. Una cosa es unacosa y otra cosa es otra cosa. Así de simple.“No nos hagamos bolas”, dijo Carlos Salinas de Gortari, el mil veces mencionadopor Obrador en sus mañaneras.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.