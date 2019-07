Mal empieza la semana a quien ahorcan en lunes

Nuestra constitución estatal ha sido reformada otra vez, para darle paso a la ampliación del mandato del gobernador, porque se había acordado de que el elegido en 2019 estaría en el cargo 2 años, hasta el 31 de octubre del 2021. Las decisiones tomadas en el 2014, sin embargo, fueron alteradas sin ton ni son y de la noche a la mañana, a discreción y contraviniendo las formas.

Quienes votamos el pasado mes de julio, lo hicimos consientes de que sería el mandato por dos años; esa misma lógica y tiempo lo supieron los contendientes a las posiciones de gobernador, presidentes municipales y legisladores estatales. Las reglas de juego eran muy claras, por eso no debe aceptarse la ampliación. Hacerlo es una afrenta para los ciudadanos; no puede modificarse a modo lo que supuestamente deben respetar los mandatarios y legisladores: el Estado de Derecho que tanta falta hace reforzar en todo el país.

No son válidos los argumentos tan banales como los expresados por la dirigente nacional de Morena de que se obedece a petición ciudadana, de que se ahorrarían dinero y recursos por hacer otro ejercicio electoral en dos años y no en cinco. Trivial es ese argumento porque entonces se justificaría no hacer elecciones intermedias cada tres años ni cada seis años las federales en donde se pone en juego incluso la elección presidencial. También es frívolo el comentario del mandatario estatal electo de que al ampliar el período de su gobierno se hacia una corrección.

De la misma manera pienso que no fueron validos los comentarios iniciales que hizo el Presidente respecto a que son temas locales de Baja California y que no puede opinar ni intervenir para evitar el cambio. Como seguramente muchos lo sabemos, al tomar protesta en el cargo presidencial, se juramenta mantener los ordenamientos de la Constitución Nacional, a la cual se vincula la institucionalidad de todo el país. Aquí hay dos consideraciones, si se hizo y apoyó localmente la propuesta de ampliar de 2 a 5 años, entonces nuestros “legisladores”, los guardianes de la Ley, la violaron; si la propuesta incluso hubiera tenido el conocimiento y autorización presidencial, entonces se violó la Constitución. El simple hecho de que le Presidente no criticó la medida del congreso bajacaliforniano, dio un mensaje velado de que el tema debería ser estudiado y que en el fondo el mandatario fue electo por mayoría.

En ambos casos, por abrirse la puerta de la ilegitimidad, nos daremos cuenta de la falsa transformación, vendrá el quiebre de los ejercicios democráticos y se fortalecerá la ambición de poder antes de asumir el cargo. Estimo, por esto que procedería un juicio político, porque no bastará la expulsión de sus partidos a los legisladores que apoyaron la medida.

Pensando hacia el futuro, si esa violación a nuestro estatus bajacaliforniano se consuma, entonces demos por entendido el que se abre la posibilidad de estar abriendo la puerta a la reelección presidencial; al fin, se cumplirá la famosa frase de “al diablo las instituciones” ¿recuerdan quien la dijo?.

Afortunadamente para Baja California, como para el México, se han levantado opiniones en contra de la ampliación y han surgido voces críticas como las de Cuauhtémoc Cárdenas y Muños Ledo, en el sentido de que se está vulnerando el orden republicano y democrático, de que se ofende a la inteligencia, sea cae en la ilegalidad y se pierde toda legitimidad.





*El autor es consejero y tesorero nacional de Index, además de director de Recursos Humanos para Latinoamérica en Newell Brands.