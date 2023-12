El contenido de “Luz y sombra” de este envío se refiere a los aciertos múltiples en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que de tanto repetirlos en algunas de mis columnas obviaré reiterar.

Más he aquí la sombra de su administración. Las estancias infantiles desaparecieron de forma bastante criticable. Este comentador siempre estuvo en desacuerdo con la desaparición de estos muy importantes organismos dedicados a la atención de los niños que requerían ser mientras tanto de vital importancia para las madres que tenían o tienen que ir a trabajar. En la colonia Magisterial 2, donde tengo mi residencia había dos. Por las mañanas, a partir de las seis y media o siete, aquellos edificios o albergues manifestaban una verdadera euforia, alegría, movimiento. Las mamás dejando a sus niños y las trabajadoras encargadas de atenderlos, siempre de una muy respetable presentación, haciendo lo propio. Terminaba así la incertidumbre. La preocupación por sus hijos durante las cinco u ocho horas en general en que se encontraban trabajando. Regresar por ellos a recogerlos por la tarde, por ser yo de hecho vecino próximo de estos albergues tengo constancia y certeza de lo que afirmo. Obrador las desapareció de “un plumazo”. Esto representa sin duda, una sombra para Obrador. Sobran desde luego sus argumentos que arguyeron el porqué de su desaparición. Nunca me convencieron y menos aún de alguna forma me convencieron sus respuestas de que los apoyos económicos a estas familias serían la solución. Queda la enorme duda de esta promesa; la incertidumbre de quienes hemos estado atentos e incluso en desacuerdo con este atentado contra madres de estos albergues para los niños de kínder. En todo este maremágnum politiquero y realidad, finalmente se puede llegar a la conclusión que más que el costo de las estancias infantiles, la realidad, fue un revanchismo politiquero contra Carlos Sainase Gortari e incluso Felipe Calderón, que fueron los presidentes que las crearon y que le dieron impulso. Al parecer no soporta Obrador ninguna obra positiva de los gobiernos pasados, y en especial de Salinas y Calderón. Manifiesta un reflujo de odio, incluso, muy lamentable para cualquier gobernante demócrata. Es común en los gobiernos maniqueos contra el pasado. He aquí un ejemplo (me salgo del tema): en algunos países de Sudamérica, como Colombia, Bolivia, Ecuador, por discursos maniqueos de sus gobiernos contra el pasado histórico se incita la población a manifestarse en forma brutal e ignorante, destruyendo a marrazos y lo que hubiera a la mano estatuas, monumentos y cualquier otra tipo de manifiesto en sus calles que se refieran a España. Es una manifestación salvaje, sin duda, apoyada por el gobernante en turno. Aquí con el gobierno de Obrador y Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México hicieron algo similar: Nombres de calles monumentos y otras manifestaciones dejadas por los españoles les cambiaron de nombre por avenida Pancho, bulevar Panchito o Seburniegues y otras zarandajas y ¡Viva México, jodidos! Esta es una respuesta maniquea, brutal, de ignorancia de quienes somos y de dónde venimos. También se da en el campo político: terminar con las huellas de Salinas, Fox o Calderón es tan maniqueo como las respuestas de resentimiento contra España. Broncuda total debo reiterar. La doctora Sheinbaum va por el mismo camino. No busca otras veredas más que le deje Obrador.

Regreso. Todo estaría perfecto, respecto de las estancias infantiles, o incluso mejor si las madres de hijos en edad de kinder se les hubiera resuelto el problemón, pero las promesas de solución al respecto, de parte del presidente Obrador, quedan sólo en absoluta politiquería. Veinte mil madres en los distintos estados del país (por citar una aproximación) que tienen que trabajar para sobrevivir están impedidas para cumplir con los protocolos engorrosos del IMSS y se han quedado sólo mirando las nubes o la borrasca venir sobre sus hogares. Así de simple. Una joven empleada de Farmacias Similares me dijo: “Usted está mal informado. Todas estas mamás ahora las pagan los empresarios” ¿Será?

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.