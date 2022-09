Luchemos por México

Si hay una fecha que disfrutamos, con el orgullo de ser mexicanos, es precisamente las fiestas patrias que acabamos de celebrar. ¿Por qué? Porque México, nuestra amada nación, es un gran país, lleno de recursos naturales, de riqueza en el subsuelo, de su gastronomía, tan variada como deliciosa, de sus tradiciones y cultura, pero sobre todo de su gente, alegre, solidaria, de valores humanos y religiosos profundos, de una gran fe y amor a Dios y a su Reyna, la Santísima Virgen de Guadalupe, cuya imagen aparece en la primera bandera mexicana ondeada por el cura Hidalgo en el grito de Independencia.

Este año, nuestras fiestas, han estado empañadas por la división y polarización entre los mexicanos; pareciera habernos olvidado que todos somos hermanos, fruto de la misma tierra. Pero, además, por la incertidumbre e impotencia de quienes descubrimos cada día, el rumbo que está tomando nuestra nación, gobernada por la incompetencia, la corrupción y falsedades de un hombre que se cree dueño de México, que hace lo que quiere sin consultar a nadie, pasando por encima de nuestra Constitución, tomando cada vez, decisiones que conducen a vivir una dictadura el estilo de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Esta persona es López Obrador, que ha resultado para muchos que confiaron en él, un fraude, cuya bandera fue acabar con la corrupción y la pobreza, y ha hecho lo contrario: Los pobres que prometió sacarlos de la pobreza, hoy se encuentran en la miseria, habiéndolos multiplicado; hoy sabemos que 15 millones de mexicanos que contaban con un trabajo estable y prestaciones, que con esfuerzo y sacrificio, iban entrando a la clase media, hoy sufren una mayor pobreza, sin empleo, sin medicamentos, sin futuro para sus hijos.

López Obrador, es un hombre que ama el poder, NO al país, que no le importa la inseguridad en la que vivimos, que se burla de las masacres, que permite que el crimen organizado controle varios de nuestros estados. Pero, además, ha demostrado con creces, no solo su falta de empatía, sino su falta de humanidad hacia los mexicanos.

Esta deshumanización se ve tan clara, que no entiendo cómo sus seguidores no logran verla. Para muestra un botón: Cuando varios niños enfermos le suplicaron con lágrimas ayuda para seguir viviendo, sabiendo que, sin los medicamentos y quimioterapias, el cáncer toma mayor fuerza, y pierden la batalla por la vida, lejos de atenderlos, todavía se atrevió a etiquetar a sus padres, como enemigos diciendo: “Solo buscan desestabilizarnos”, sin ponerse un minuto en sus zapatos, en el dolor más grande que existe: perder a un hijo, por falta de recursos. Esto es carecer de corazón, de alma y toda la esencia de un ser humano.

Y todavía ¿Tener el descaro de traer como “invitados especiales” en estas fiestas tan significativas, a dictadores, asesinos de la democracia, de las libertades y derechos humanos de sus pueblos?

¿Qué nos falta ver? ¿Seguiremos callados, permitiendo a millones de mexicanos que amamos a México que un solo hombre lo destruya? ¡Llegó la hora de sacar la casta, y unirnos antes de que sea demasiado tarde!

¡Mujer mexicana forja tu Patria¡

*- La autora es consejera familiar.