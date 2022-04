Los votantes de AMLO

El domingo pasado en la consulta por la revocación de mandato sufragaron, básicamente, los votantes de Andrés Manuel López Obrador. Unos pocos no lo eran, pero la inmensa mayoría (el 82.22 por ciento) no asistieron a las urnas por diversas razones, ya sea por desinterés, porque no lo consideraron necesario o por un claro boicot hacia dicho ejercicio. Es un hecho significativo aunque no se quiera ver así.

Los que sí fueron a votar representan el 17.77 por ciento de un total de 92.8 millones de electores registrados, que significan 16 millones de votos y de los cuales 15.1 votaron por la ratificación del presidente López Obrador. Un resultado que era bastante predecible por las características de la consulta y por estar convocada desde el gobierno.

Un dato importante que hay que considerar es que para lograr esta movilización electoral, Morena y el gobierno de López Obrador tuvieron que poner en marcha todo el aparato estatal para poder motivar y sacar a muchos votantes, pasando por encima de varias regulaciones y normas electorales. En otras palabras, no fue un proceso limpio antes y durante la jornada electoral.

Según una encuesta de salida de El Financiero (11/4/2022), la mayoría de los que votaron por la ratificación son morenistas, mayores de 50 años y con escolaridad básica, y a diferencia de otras elecciones, ahora tuvieron un peso importante los beneficiarios de los programas sociales del gobierno, que representaron el 58 por ciento del total de votantes. Es decir, Morena ya tiene un “voto clientelar” muy amplio, que es un voto que se da a cambio de obtener un beneficio.

El peso del voto de los jóvenes fue muy bajo (18%) y en cambio ha aumentado el de la población de 50 años o más, lo que no era así cuando inicia el movimiento de AMLO y en los primeros procesos electorales. Esta composición debería preocupar mucho al morenismo si quiere sobrevivir.

Ahora bien, los 15 millones de votos que ratifican a AMLO, ¿son pocos o son muchos? Depende de varios factores que, por cierto, casi no se consideran en las agrias polémicas por las cifras. Son pocos si se comparan con los 30 millones obtenidos en la elección de 2018, representando una caída de la mitad de sus votantes. Aunque son procesos distintos, sí pueden equipararse pues indican el respaldo de López Obrador.

Estos 15 millones también son pocos si en la perspectiva de la elección de 2024 (que es en realidad lo que cuenta), la elección es muy competida entre Morena y los partidos de oposición, lo que sin duda será así. Si bien esta base electoral no es inamovible, sí indica más o menos un “techo” de la votación histórica de AMLO.

En cambio, los 15 millones de votantes son muchos, obviamente, si Morena se enfrenta a una oposición débil, desarticulada y sin un candidato o una candidata fuerte capaz de agregar preferencias. Esto es posible, pero lo cierto es que también hay muchas probabilidades de que surja una oposición diferente y con capacidad de competir.

Desde otra perspectiva, los 15 millones tienen un peso relativo si consideramos otros factores que tendrán un papel importante en la elección de 2024, como los siguientes. Los datos de la revocación muestran que la fuerza electoral de AMLO y de Morena, como ya se sabía, están en los estados del Sur del país, son muy pocos en la región del centro o del bajío y muy raquíticos en el Norte. Morena no es todavía una fuerza “nacional” sino regional.

Más aún: desde 2021 ha perdido votos de manera significativa en una plaza central como es la CDMX, en donde esta vez hubo una participación del 20% y apenas 1.3 millones votaron por la ratificación, de un padrón de 7 millones. Morena ha perdido la capital política del país, la cual es clave en el debate político nacional.

Por si no fuera suficiente hay que agregar, además, los siguientes elementos: las elecciones nunca son una copia de otras. Las de 2018 fueron un parteaguas, una elección histórica, animada en gran medida por la esperanza de cambio. Pero la de 2024 ya no será igual. AMLO mantiene un gran respaldo todavía, pero su fuerza está menguando.

Los 15 millones reflejan su fuerza real, es la fuerza con la que llega al final del sexenio, con un país hecho pedazos, profundamente polarizado y dividido, con muchos rezagos y más pobreza, pero sobre todo con una convivencia atravesada por la violencia cotidiana y la persistencia de la corrupción.

Su liderazgo está llegando al final y no hay nadie que lo pueda remplazar. Sus piezas se están cayendo (Claudia Sheinbaum) y muchos de sus votantes ya no tienen el entusiasmo de 2018, menos entre la clase media aspiracionista. A muchos hay que llevarlos a las urnas, regresando a las prácticas del viejo régimen.

Es decir, si la revocación quería ser la antesala de la próxima elección, sus resultados son precarios y aumenta el rechazo pasivo que busca echar fuera a Morena.

El autor es analista político