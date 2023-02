Los tropiezos de Guerrero

Una vez llevadas a cabo las votaciones en el Sindicato de Burócratas, en Mexicali, en las que se impuso la planilla Amarilla encabezada por Patricia López-Selene Cota llega el momento de las evaluaciones, de hacer “el recuento de los daños”. Dicho desenlace se puede explicar dados los antecedentes y el contexto mismo de la elección de la dirigencia municipal lleno de soberbia, pleitos, desencuentros, controversias jurídicas, entrega de plazas a quienes no las merecían, según decían los mismos trabajadores, además de un marcado divisionismo. El tono fue cada más más agresivo debido a una serie de decisiones no producto de acuerdos de asamblea, sino de manera unilateral y por ende arbitrarias como la reforma a los estatutos para tratar de excluir a los grupos adversarios y darle facultades al secretario general, Manuel Guerrero para suspender las votaciones si consideraba que no se daban las condiciones propicias para llevarlas a cabo, entre otras. Asimismo las diferencias entre el grupo sindical dominante, hasta ese momento, encabezado por el diputado Manuel Guerrero. Uno de los factores que influyó fuertemente en la derrota de la planilla apoyada por Guerrero fue la ruptura que tuvo con su candidato inicial y compadre, Ricardo Flores, quien no permitió imposiciones en la integración de la plantilla guinda, lo que precipitó las diferencias entre ambos, misma que derivó en una crisis. La aspirante oficial sustituta, Luisa López, nunca pudo posicionarse como una candidata auténtica y con luz propia, pero sobre todo fuerte y como una opción ganadora. Mientras que los “amarill@s” seguían avanzando hasta con su plan B, con el registro de Patricia López, quien trabajó al lado de las finadas Carmen Frías y Alicia Martínez, por lo que conoce “el teje y maneje” de las cuestiones sindicales. Por cierto que aún se mantiene en los juzgados la demanda de Cota, por lo que aún están en veremos las elecciones del pasado jueves. La determinación de los juzgados federales fue de que se abstuvieran de nombrar o designar candidato vencedor, hasta que ellos resuelvan de fondo el juicio de amparo interpuesto por Cota. Regresando al tema de Guerrero es evidente que este fuerte revés sufrido arrastrará al ala más radical de Morena mexicalense que lo tenía como una posición importante, en el sindicato, Congreso y el mismo partido guinda. Compadre de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, organizador de los grupos de apoyo de la corcholata aspirante a la candidatura morenista, Claudia Sheinbaum. La figura de Guerrero se desinfló y amenaza con llevarse entre los pies a estos personajes políticos que estarán obligados a distanciarse o cuando menos analizar los pros y contras de la cercanía del legislador. Según se cuenta en los pasillos políticos, el día después de la contienda, Guerrero culpó a medio mundo de su derrota: que lo traicionaron adentro del sindicato, que las autoridades no operaron a favor de ellos, que incluso dieron mano libres a los funcionarios para recibir a Selene Cota y Patricia López. Ha llegado a comentar que la gobernadora nunca se reunió en su oficina con Luisa López, con lo que le habría restado presencia. El triunfo tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. No cabe duda. La verdad sea dicha.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.