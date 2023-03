Los rasgos principales de la marcha

Hay varios rasgos de la marcha realizada el domingo pasado en las Ciudad de México y en más de 100 ciudades del país, cuyo propósito fue proteger o defender al INE del Plan B del presidente López Obrador. Vale la pena analizarlos porque de su comprensión va a depender el alcance y sus posibles efectos en la elección presidencial de 2024.

El primer rasgo de la movilización es su “espontaneidad”. Es decir, no hubo ningún partido u otro organismo que haya organizado y haya tratado de acarrear a la gente. Sí hubo diversos organismos civiles que la promovieron y convocaron, pero en general la gente salió por su propia voluntad e interés. El dato habla del valor que tiene esta movilización.

El segundo rasgo de la marcha es la enorme valoración del INE para una gran parte de mexicanos, que contradice en gran medida la campaña de AMLO contra la institución. El INE es visto como pieza central de la democracia electoral por un porcentaje significativo de la población. No sólo el INE, sino todo lo que tiene que ver con el voto y la libertad para ejercer ese derecho político. Quien niegue que esto forma parte de un gran capital político ciudadano, está en un error.

El tercer rasgo es clave para entender a nuestro país: la marcha fue una manifestación plural y variopinta, que es un reflejo de nuestra diversidad social, cultural y política. Es falso que haya sido una manifestación de “la derecha”, como se dice simplistamente desde la presidencia, usando un adjetivo más con fines de desprestigio y denigración que con ánimos de comprenderla.

En términos sociales es obvio que la gran mayoría de los participantes en la marcha los podemos ubicar en el espectro de las clases medias que, para aquellos que intentan denigrar a estos sectores, han sido en realidad los grupos en los que se ha sostenido la llamada “transición a la democracia” en México. Fueron y han sido los sectores de las clases medias los que votaron en contra del PRI desde los años 80s, hasta que lo sacaron del poder en el 2000.

La razón por la que AMLO trata de ridiculizarlos y catalogarlos como sectores “aspiracionistas” es porque constituyen un sector clave que no es fácil manipular desde los gobiernos o los partidos.

El cuarto rasgo también es de suma importancia para entender las tendencias políticas a que puede dar lugar en los próximos meses: estos grupos hicieron una movilización al margen de los partidos políticos. Es obvio que los partidos están rebasados ampliamente por los ciudadanos, como pocas veces se había visto. Sin embargo, no es un movimiento “antipartidista”, aunque hay voces en ese sentido (como el de Frena, por ejemplo).

La sociedad que se está movilizando está cuestionando a los partidos de la oposición actuales y a sus dirigentes en particular, que no son útiles para el momento actual, pero también parece entender que ya no hay tiempo para hacer cambios de fondo frente a la coyuntura del 2024. Los partidos están colapsados, igual que todo el sistema político del país, por lo que si se va a producir un cambio éste vendrá de la participación y presión de estos grupos.

El quinto rasgo también es de suma importancia: a pesar del enojo y la frustración ante el gobierno de López Obrador por sus nulos resultados, la gran mayoría de los participantes no están pidiendo la destitución de AMLO o la caída de su gobierno (como piensan sus seguidores). Muy lejos de eso. Lo que buscan estos grupos es que el presidente no violente las reglas electorales a mitad del camino y que pretenda involucrarse en el conteo de los votos.

Este factor es esencial si se quiere entender la razón de la movilización en defensa del INE. La gran mayoría de la gente que fue a las plazas de las ciudades tiene temor de que el gobierno vuelva a meter las manos en los procesos electorales y que, a través de ese mecanismo, haya un partido que se perpetúe en el poder, como es en realidad la pretensión de AMLO a nombre del pueblo.

Finalmente, la marcha y las movilizaciones diversas reflejan que, con todo y los claroscuros en este campo, hay un amplio sector de la sociedad que tiene valores democráticos y que busca en sus afanes individuales y colectivos, un país que transite por el camino de las instituciones, la paz y la igualdad social. Justo lo que el obradorismo no está construyendo con su narrativa populista.

Si la SCJN escucha estas voces y da marcha atrás a las reformas propuestas por la presidencia, estos grupos de la sociedad civil serán definitivos en la elección presidencial de 2024, aunque los partidos vayan a la zaga del movimiento o se pierdan en su miopía política.

O se impone la uniformidad y el esquematismo de AMLO, o bien se abre paso el sentir de los grupos que buscan un país más plural y democrático. Parecen ser las opciones en juego.

* El autor es analista político