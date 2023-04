Los niegan

POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

De varias formas las Mamás Buscadoras están siendo hostigadas por los tres niveles de gobierno. Primero, cuando sus hijos fueron desaparecidos, secuestrados o sustraídos del seno familiar, sin que haya habido una reacción institucional para salvaguardar su integridad física, y hacer respetar sus derechos como mexicanos. Después, cuando no se les da la seguridad jurídica y se les niegan los beneficios de una investigación judicial rápida y consistente. Posteriormente, cuando a los familiares que buscan información sobre el proceso de investigación, y acuden a las instancias correspondientes, los tratan con la punta del pie. Por último, cuando a pesar de existir evidencias científicas recuperadas de restos humanos encontrados en las búsquedas, las corporaciones policíacas, las militares o los funcionarios de elección popular, niegan la existencia de desaparecidos.

El fenómeno negativo de la desaparición de personas, que nos ha llevado a una negra situación social, ha provocado el surgimiento de organismos de la sociedad civil comprometidos en encontrar a los miembros de su familia, que fueron excluidos, con violencia, de ella. Sin importar la hora del día, a plena luz o en la noche, sin importar edad, sexo o ubicación de la persona en la familia, son levantados y llevados a sitios desconocidos, donde los torturan, negocian económicamente para liberarlos, o los asesinan, desmiembran, y tiran en cualquier lugar los restos. Como las fiscalías no cumplen con sus obligaciones, las madres han asumido la responsabilidad. De esa manera han recuperado los restos de sus hijos y de los hijos de otras personas.

Lo que a muchos nos llena de orgullo, a los miembros de las fiscalías, a los agentes de las corporaciones policíacas, a los militares y a los funcionarios de elección popular, les encabrona. Les pone frenéticos que, con solo palas, picos, barras y varillas, hayan encontrado a tantos fallecidos clandestínamente. Las Madres Buscadoras se levantan temprano, hacen desayuno, mandan a sus hijos a la escuela, dejan la comida preparada, se ponen ropa cómoda, para salir a los sitios de la ciudad o de los cerros, donde les han dicho que pueden localizar algo. Van presurosas a escarbar, con la esperanza de encontrar a alguien. Aunque sea reducido a pedazos de huesos.

Por eso, cuando supieron que la Presidente Municipal de Tijuana dijo que en su ciudad no había desaparecidos, inmediátamente se apersonaron en el Palacio de Gobierno, y le reclamaron enérgicamente su desvergonzada y cobarde mentira. Montserrat Caballero no solo no las ha apoyado como se comprometió, sino que ahora, denigra y niega el esfuerzo ciudadano de las valientes Madres Buscadoras. Debería un día acompañarlas en una búsqueda, para que sepa los esfuerzos que hacen, el empeño que tienen, y los gastos en efectivo de cada jornada. De esa manera tendría el derecho a hacerles críticas certeras, sobre las actividades de recuperación de restos humanos.

Las Madres Buscadoras pasan hambres, fríos, lesiones provocadas por las malas condiciones de los caminos y lo sitios donde excavan, se limpian las lágrimas unas a las otras, se abrazan solidariamente, pero nunca se regresan a sus casas derrotadas. En cada ocasión, al terminar su jornada, recargan sus convicciones y refuerzan su compromiso de continuar hasta que encuentren a su amado hijo. Son bravas y consistentes. Lloran, pero no se atemorizan ni desisten. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.