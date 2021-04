Los claroscuros de Hank

Conocimiento, posicionamiento, propuestas, programas, todo un cúmulo de características que deberían reunir los candidatos que pretenden gobernar una complicada entidad, que se debate entre la crisis económica, social, de salud e inseguridad. I

ncluso con alertas de seguridad emitida por Estados Unidos, por la violencia generada por los cárteles en Mexicali y su Valle.

Un escenario en donde más que nunca los perfiles de los aspirantes a gobernar Baja California, deberán estar en la lupa ciudadana que ve los nuevos desafíos como un reto fuerte a vencer.

En este escenario aparecen siete prospectos, políticos tradicionales, políticos ciudadanizados, independientes o sin partido, empresarios, hombres, mujeres, jóvenes y de la tercera edad. Todos con un denominador común: sus claroscuros, que son anclas que los hunden u oportunidades para flotar.

En esta entrega iniciaremos con un análisis del aspirante a la gubernatura, Jorge Hank Rhon, para lo cual hicimos un cruce informativo amplio para bosquejar su perfil.

El priista con licencia y candidato de Encuentro Solidario va sin la carga negativa del PRI, aunque se diga tricolor. Tiene un posicionamiento de nombre fuerte principalmente en la zona Costa, con un abundante recurso económico para ejercer en la campaña.

Hay un aspecto que dadas las circunstancias puede ser una ventaja, es decir, podría existir una diferenciación en un posible “voto machista”, quien no quiera sufragar por una de las dos mujeres más competitivas, lo haría por Hank Rhon, por descarte. Cuando menos a eso aspiran algunos de sus seguidores y promotores.

Ex alcalde de Tijuana y ex candidato a la gubernatura en el 2007, y ahora abanderado del PES es visualizado como un personaje con decenas de adjetivos negativos, pero que podría reflejar dureza y vida asegurada que no necesitaría del erario. Otro de sus pro, de acuerdo a su trayectoria.

Además, ante los ataques sufridos, es el que podría ir en contra del gobernador. Lo ven realizando investigaciones en contra de Jaime Bonilla. En el tema más populachero se considera que podría sacar raja política de la marca del equipo de fútbol los Xolos. Entre los negativos o aspectos que podrían significar una limitación del candidato son las acusaciones que lo implican, indirectamente, en asesinatos.

Lo presentan como un capo en todo el sentido de la palabra. Otra de sus limitaciones es ser abanderado de un partido sin presencia, sin estructura. En sus dos anteriores incursiones como aspirante en Tijuana y en el estado, Hank Rhon dio muestras de que no es bueno para debatir, solo le ayuda un poco el sarcasmo, la utilización de refranes y la evocación a sus tiempos de infancia y su relación de familia.

Su voz baja y pausada, es desesperante. Los candidatos a las alcaldías y diputaciones tienen, algunos, poca presencia en la comunidad. Evidentemente estos abanderados poco le pueden sumar, más bien se colgarán de él. Hank Rhon tiene poca presencia en algunas comunidades de escasos recursos.

Tiene enfermedades que le pueden frenar sus días en campaña, aunque se dice que son los candidatos a las diputaciones y presidencias municipales, quienes hacen la campaña en tierra y recorren las calles. En 2007, el entonces candidato panista, José Guadalupe Osuna Millán hizo una campaña de contraste con Hank Rhon. El blanquiazul cautivó a una gran parte de la población destacando lo bueno de él y lo malo de su contrincante. Hoy, ¿será tiempo propicio de hacer lo mismo? El tiempo y sus adversarios lo dirán La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.