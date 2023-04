Los cambios si te definen

Amigos lectores hoy les hablaré de la importancia que los CAMBIOS traen a nuestras vidas y la forma como estos impactan a nuestro presente.

El CAMBIO como tal no existe, pero cobra vida cuando haces un replanteamiento de tu persona y de las circunstancias que vives y que inevitablemente debes de afrontar, si es que quieres tener un beneficio de esa acción. Esto ya te define como una persona VALIENTE porque estás construyendo una nueva versión de ti mismo.

Los CAMBIOS son buenos, pero muchas veces no somos conscientes de que éstos vienen de uno y de nadie más. Cierto, estás rodeado (a) de gente que te quiere y te impulsa, pero el que acciona ese CAMBIO eres tú. Esto también te define como una persona REALISTA, es decir, de hechos no de palabras.

Cuando te mudas de casa, sientes un alivio porque sabes que ese CAMBIO te traerá un beneficio. No lo sabes aún con certeza, pero tienes la esperanza que al moverte del punto A al B se mueve y se libera energía. Es el motor de cada una de nuestras acciones en cualquiera de sus formas. Esto también te define como una persona AGUERRIDA, que no deseas estar en lugar donde no quieres, no estás conforme y quieres mejorar.

Detrás de la trillada excusa del “temor al cambio” en realidad subsiste el hecho de que lo que tememos es A TOMAR UNA DECISIÓN. Eso también te define como una persona de CORAJE, porque eso implica comprometerte contigo mismo, tener enfoque, disciplina y consistencia para pagar el precio de las cosas que deseas y anhelas. Yo a eso le llamo renovarse en medio de variables de incertidumbre y donde la única certeza es el CAMBIO que estás haciendo.

El no saber cómo y cuándo accionar incluso cuando tienes el “agua hasta el cuello” y no tienes con precisión qué tipo de CAMBIO realizar. Eso también te define como una persona DISRUPTIVA, porque estás rompiendo con todos tus miedos e incluso con tu status quo. Yo a eso le llamo valor de entender que lo que estabas haciendo no te estaba llevando a ningún lugar positivo y no te quedaste con lo que viviste en el pasado: lo que hacías, lo que tenías… lo que ERAS. Ahora estás en el presente y eso es lo que cuenta.

Sin embargo, somos afortunados cuando entendemos que tomar una decisión lleva tan solo un segundo, que el camino a tomar no tiene vuelta atrás. Eso también te define porque finalmente, con miedo y todo, logras accionar y liberarte y encontrar la paz que tanto anhelabas. Es justo el instante que reconocemos que dentro de nosotros vive la fuerza para ese CAMBIO, para vivir lo más grande de nuestro potencial aquí y ahora frente a nuestros ojos en la nueva vida que estás construyendo basada en tu decisión.

En el mundo de los negocios donde he tenido la fortuna de asesorar a las PYMES locales y regionales he encontrado que el empresario afronta 5 realidades hoy en día:

No se puede volver hacer lo que se hacía antes porque eso ya no funciona en esta nueva realidad. El mercado cambió y los hábitos de consumo también.

El empresario necesita replantear sus decisiones y estrategias y aceptar que no podemos hacer marketing del mismo modo en el que lo hacíamos antes. Los mercados fueron evolucionando y ya no se atacan de la misma forma de antes.

El empresario debe y tiene que probar, probar y probar hasta tener claro el mejor escenario para su empresa. Debe asumir más que nunca la importancia de hacer pruebas. Probar y errar (o tener suerte y acertar) son piezas clave para poder seguir posicionando su negocio en el mercado. No hacer CAMBIOS = muerte del negocio.

Debe estar consciente de la importancia de tener nuevas ideas. Debe tener una cultura que potencie las nuevas y que las impulse. Debe estar abierto a lo nuevo y a probar cosas distintas.

Debe salir de la zona de confort y adoptar una visión lo más disruptiva posible. Hay que buscar siempre lo diferente y siempre abiertos a la innovación y poder responder a los CAMBIOS del mercado. Pero sobre todo poner al cliente en el centro de todas sus operaciones diarias.

Como podrás darte cuenta, el empresario también se define como una persona, porque está obligado a hacer CAMBIOS que le permiten no nada más crecer hacia afuera sino también hacia dentro. Yo a eso le llamo RENOVACIÓN EMPRESARIAL y donde se busca tener al cliente interno atendido en todas las diversas formas posibles.

Un CAMBIO de vida no es un acontecimiento vital que se produce en el momento que lo necesitas, sino que es algo que se busca de manera activa hasta generar la oportunidad. Por este motivo, tomar esta primera decisión de “voy a hacer un cambio” es fundamental. Es el primer paso.

Sin embargo, esto no es una tarea fácil ya que significa acción. Implica crear oportunidades en lugar de que éstas lleguen a ti. No es esperar, es actuar. Tus acciones marcan la diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar.

Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad / Alejandro Magno

Decidir cuándo y qué CAMBIOS vamos a realizar depende de cada individuo, en ocasiones los CAMBIOS son planificados por nosotros, pero otras veces, son forzados por situaciones externas, en este último caso es cuando tenemos una mayor resistencia, y nos inunda la incertidumbre, el miedo y la falta de confianza en nuestras habilidades. Esto también te define, porque te diste cuenta de que la vida siempre nos impulsará a través de los CAMBIOS, hacia nuevos y diversos desafíos. Yo a eso le llamo ganas de vivir y ser feliz primero tú y luego la gente que te rodea.

El universo tuvo que incomodarte, de otra forma no te hubieras movido. Eso también te define porque tuviste el coraje de reconocer que tenías que estar consciente de tus capacidades, perder el miedo al CAMBIO, es decir, dejar de poner resistencia, miedo a la inestabilidad y a lo nuevo que vendrá.

Es importante tener siempre presente que estos CAMBIOS nos traerán beneficios a nosotros y a nuestro entorno y finalmente tomar los riesgos. La confianza en uno mismo es fundamental, no importa la opinión de otros, si tenemos confianza en nuestras capacidades y sentimos de corazón que los CAMBIOS traerán beneficios, debemos tomar los riesgos. Justo aquí es cuando se levanta el telón y entra al escenario la EXPERIENCIA que ruge como un león que está dispuesto a morir, si es necesario, por cumplir con su misión. Tus ejes personales yempresariales.

No somos los de antes…somos los de ahora en ADELANTE.

* El autor es director de Tafoya & Asociados.