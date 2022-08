Los cambios

En la búsqueda de mejorar las políticas públicas propuestas en los planes estratégicos, después de los informes de actividades se hace un balance del trabajo realizado por los integrantes de los gabinetes.

Sin sobresaltos, con el frío análisis del cumplimiento de las metas propuestas, en primer lugar; pero también de lo que se hizo más allá de lo establecido o de plano saber quienes no hicieron ni una ni otra cosa. Hablamos actualmente de un gabinete estatal que ha tenido ajustes durante sus primeros meses en algunas áreas importantes, como son las relacionadas con el suministro y programas del Agua, en donde sobresalió el enroque de Armando Samaniego, quien pasó de la dirección de la CESPM a la titularidad de la Secretaría del Manejo, Saneamiento y Protección del Agua del Estado. Pero aún falta una sacudida profunda después del primer informe de actividades en la administración estatal, es decir, luego del 1 de noviembre, para lo cual se hace ya una evaluación. La gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda sabe que debe hacer ajustes para reforzar algunas áreas prioritarias, en donde se denotan vacíos que le mantienen cierta fragilidad, en cuanto a sus compromisos de gobierno. Los que no traigan trabajo, avances, impacto social, se tendrán que ir. En corto, la mandataria estatal ha confiado a su gente cercana que no va a perder la oportunidad de hacer cosas trascendentales, en los casi cinco años que le faltan, por “funcionarios flojos y comodines”. Se analizan las diferentes secretarías, direcciones y paraestatales. Hay áreas que pueden ampliar los horizontes, con la intención que den la oportunidad a la gobernante de concentrarse en otros temas vitales y de manera paralela trabajar cada uno de estos funcionarios en sus responsabilidades. En términos deportivos hay algunos funcionarios que solo juegan al empate y no a ganar, provocando que la gobernadora los tenga que estar jalándolos.

¿Pero cómo anda la evaluación en el gabinete estatal? Hay funcionarios que cuentan con la confianza de Marina del Pilar, como son el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio; sobre todo por las detenciones de los presuntos responsables de los actos de terrorismo del pasado 12 de agosto. También cuenta con su aprobación el secretario de Turismo, Miguel Aguiñiga; el consejero Jurídico, Juan José Pon; el titular de Economía, Kurt Honold; el de Salud, Adrián Medina; el de Hacienda, Marco Moreno, pese al error cometido por aquello de la transferencia de recursos al rubro de gastos en giras del presidente, Andrés Manuel López Obrador, informe de actividades y hasta brindis. Hay algunos funcionarios que “ahí van” aunque les falta presupuesto, como son Mónica Vega del Medio Ambiente o la Secretaria de Inclusión Social e Igualdad de Género, Miriam Cano. Hay otros funcionarios inmersos en sus ineptitudes o grillas como son el secretario de Educación, Gerardo Solís, dados los tropiezos en cuanto a la administración de la dependencia, pagos pendientes a maestros e incluso la compra e instalación de refrigeraciones; el secretario de Seguridad, Gilberto Landeros, quien no logra despuntar y posicionar sus programas urgentes y coordinar los esfuerzos encaminados a lograr la paz que tanto necesitan los bajacalifornianos, o la Oficial Mayor, Rocío López Gorosave, de quien se dice está más pendiente de sus grillas y aspiraciones para ser candidata a la presidencia municipal de Ensenada que en lograr coordinar los trabajos y mantener a salvo los bienes materiales y el personal que labora en el gobierno estatal. La evaluación continuará en las semanas previas al primer informe de actividades de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La moneda está en el aire La verdad sea dicha.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.