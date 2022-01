La idea precedente de la libertad de expresión se puede encontrar en la Antigua Grecia donde el estadista Clístenes introdujo la forma de gobierno democrático en Atenas en el año 507 a.c. Para los ciudadanos atenienses los ideales de libertad e igualdad entre ciudadanos eran los más importantes. La libertad tenía dos aspectos: la libertad política y la libertad individual, y la libertad de expresión era un aspecto muy importante de la libertad individual. La palabra griega para designar la libertad de expresión es parrhesia, y la traducción directa es “hablar con libertad.” La parrhesia era muy importante para los antiguos atenienses; en los tribunales y en las ágoras, los atenienses tenían la libertad de decir casi cualquier cosa, y en el teatro los autores teatrales explotaban su derecho de reírse de todo el mundo. Por ejemplo, Aristófanes criticó el sistema en la obra “Las Nubes”. En otras circunstancias, la libertad de expresión era más limitada y dependía del contexto. El filósofo Sócrates lo aprendió cuando se le condenó a muerte por no adorar a los dioses atenienses. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que la libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano. Las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De la libertad de expresión se deriva la libertad de prensa. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, el de mantener una opinión sin interferencias, recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. La libertad de expresión es un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo, sin ella ninguna de estas palabras podría funcionar o prosperar. La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe gozar. De igual manera está prohibido por la ley “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, sexual o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas" El límite al derecho humano de la libertad de expresión, está dado por el respeto a otros derechos humanos. Actuar más allá de dicho ámbito, es no actuar dentro de dicho derecho, sino fuera de él, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. En México, un día sí y otro también, el gobierno azuza a la población contra los comunicadores, reporteros o periodistas fifí, incluso elaboran una lista de los que critican o hablan mal del gobierno federal, todos los días se lleva una conferencia de prensa en donde habla un solo hombre, personas como Ángel Verdugo, Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo o Brozo han sido despedidos de las empresas en donde laboraban por instrucciones de los encargados de la comunicación oficial. Los presupuestos por publicidad gubernamental son cuantiosos y todo mundo quiere un pedazo de ese pastel. Muchos de esos recursos son mal utilizados en compra de publicidad institucional disfrazada para promover a funcionarios públicos y hablar bien de ellos, eso es corrupción. Tal vez por eso existen tantos mercaderes o paleros de la comunicación ya sea oral o escrita (algunos de ellos asisten cotidianamente a las mañaneras), personas cuyo único afán es insultar, denostar, difamar y calumniar en base a rumores y sin pruebas fehacientes, buscando granjearse a los gobiernos o funcionarios para que hablen bien de ellos a cambio de un ingreso mensual o semanal. En México y en Baja California en las últimas tres semanas han sido asesinadas tres personas dedicadas al periodismo y no hay un solo detenido, ¿porque en nuestro país y en nuestro estado los que ejercen libremente su profesión deben traer escolta y tener protección las 24 hrs.? Es urgente atender el tema de la inseguridad en nuestro estado y en el país, algo no están haciendo bien.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.