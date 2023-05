Leyes que resquebrajan el patriarcado

La Carta Magna marca claramente principios de igualdad de género entre el hombre y la mujer, además tenemos leyes que protegen exclusivamente los derechos de las mujeres, pero, ¿saben qué?, todo este marco jurídico termina por ser insuficiente e inaplicable, pues el sistema de justicia y los mecanismos que promueven la integración de medidas de igualdad de género en las políticas públicas están diseñados para que optemos por invisibilizar la realidad de la violencia a la mujer y que exista una férrea resistencia a sacudir y modificar el sistema ya sea por ignorancia o por dolo a perder nuestros privilegios de batos.

No busco polarizar una discusión entre progres y ultra conservadores, si no trato de marcar la línea sobre la creación de nuevas leyes que visibilizan la desigualdad y violencia machista. Desde la Ley Olimpia en la que gracias al arrojo de una joven mujer poblada víctima de violencia digital (su ex pareja difundió un video íntimo por whatsapp que fue replicado infinidad de veces y al denunciar en un Ministerio Público, le dijeron que eso ni siquiera era delito) comenzó el andar de las mujeres que sufrían una situación de violencia por modificar los Códigos Penales en todo el país, pues el legislador y gobernante (al igual que las mujeres que ocuparon esos puestos) nunca las tomaron en cuenta porque era parte de su agenda, eso no quiere decir que la violencia digital no se hubiere registrado, realmente estaba invisibilizada.

En el Congreso de Baja California desde el 1 de julio del 2020 se aprobó la Ley Olimpia, inmediatamente después de publicada comenzaron a caer las denuncias y ya hay hombres sentenciados y casos judicializados. Esta legislación sobre violencia digital también aplica para los hombres víctimas, pero, ¿qué crees?, son muchísimos más los hombres que incurren en este delito.

Hoy, en México en donde 10 mujeres son asesinadas cada día, se busca modificar el sistema, romper paradigmas y deconstruir una sociedad. En el país y en Baja California se alistan varias reformas con el nombre de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia:

*Ley Sabina: la creación de un registro estatal de padres ausentes que no pagan pensión alimenticia.

*Ley Alina: Para que el Poder Judicial juzgue con perspectiva de género en la legítima defensa.

*Ley Ingrid: Sanciona con cárcel a funcionarios que filtren, compartan o difundan imágenes, videos o audios de una investigación como sucedió a la joven de CDMX víctima de feminicidio.

*Ley Monse: A partir de una mujer veracruzana asesinada por su pareja sentimental se busca sancionar a las personas que escondan o encubran a un agresor.

Ley Malena: Se considera violencia de género y tentativa de feminicidio a quien utilice el ácido para atacar a una mujer como sucedió con la saxofonista de Oaxaca.

Ley Monzón: Se busca quitarle la custodia de sus hijos cuando el padre sea sancionado por Feminicidio en grado de tentativa.

Vivimos un Estado de Derecho que es un trampa de leyes que han sido hechas de hombres para hombres, por ello tuvieron que asesinar y agredir a mujeres para que ellas incendiaran la lucha con el fin de que el sistema se reforme poco a poco para erradicar las violencias que le pueden suceder a cualquier mujer.

**REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: De acuerdo a un reporte de ISSSTECALI, en tiempos de Bonilla y Odilar Moreno, el diputado del PT, Sergio Moctezuma Martínez López fue uno de los beneficiarios de los Apoyos Personales y Subsidios que otorgó el ISSSTECALI durante 2021; se trata de dos apoyos económicos, uno cuando era candidato y otro cuando era diputado electo.

**FIASCO SEMANAL: En la pelea de posicionar a las “corcholatas” del presidente en la percepción de popularidad de las y los bajacalifornianos en la víspera de la primera gran encuesta de MORENA se están cometiendo una gran cantidad de delitos electorales bajo el ojo complaciente de las autoridades electorales locales y hasta de la Fiscalía.

*- El autor es periodista de Baja California.