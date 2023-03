SOMOS LO QUE HACEMOS

Se ha recibido con mucho agrado el anuncio de la llegada de Tesla a Nuevo León, esto incluso en contra de la estupidez de López Obrador que intentó que la planta se estableciera cerca del aeropuerto Felipe Ángeles; el mejor aeropuerto de América Latina según algunos lamebotas cercanos a la 4T. Felicidades a Nuevo León por tan importante inversión, allá sí hubo un gobierno conformado por funcionarios que no se asustaron ante el capricho presidencial a diferencia de los que nosotros tuvimos cuando se trató de Constellation Brands. Allá hubo funcionarios que no se bajaron los pantalones ante la vulgaridad de López Obrador al hacernos sentir que nuestro estado no tenía siquiera políticos con la mínima estatura para defender a sus gobernados; es que el pelele de Bonilla, más interesado en chingarnos a través de un ramplón adicto, extorsionándonos por supuestos derechos de agua, mismos que han sido ya devueltos causando con ello un millonario quebranto al estado y una alcaldesa, hoy gobernadora, más preocupada por su futuro que por defender a nuestra gente y su derecho a tener más y mejores empleos. Lástima, pero las comparaciones son necesarias.

Creo que la planta de Constellation era más importante para nuestro estado que Tesla para Nuevo León, lástima que lo que aquí tuvimos fueron políticos tan chiquitos que prefirieron la liviandad de su futuro y no velar por la construcción de una mejor comunidad. La agenda de la “defensa del agua” fue tan sólo un pretexto para que “liderazgos charros” se hicieran de algunos pesos y buscarán candidaturas a puestos de elección popular, nunca hubo propuesta alguna para combatir el criminal desperdicio de agua en nuestro Valle, cantidad 50 veces mayor que el consumo anual de lo que hubiera tenido la empresa cervecera.

Innegable lamentar el vacío que nuestra comunidad empresarial hizo en su momento, nosotros debimos haber defendido el estado de derecho y actuar como contrapeso ante la estupidez y sinrazón de políticos chiquitos y de un grupo “ciudadano” con intereses financiados con recursos públicos, fue complicidad por omisión. En Nuevo León hubo suficiente comunidad empresarial para procurar que el gobierno estatal no se sintiera amedrentado por la idiotez presidencial; en nuestro caso hubo un vacío que fue llenado por la “agenda” de los resistentes”.

Tesla no se dejó intimidar, es una pena que la Constellation si por medio de la amenaza del gobierno federal de ir en contra de su planta de Navas Coahuila; sin embargo es innegable la soberbia con la que su equipo se condujo en nuestro estado, a grado tal que terminaron pagándole publicidad a “comunicadores de sexta”, como Heriberto Norzagaray, que no hicieron otra cosa que golpearlos públicamente mientras la empresa pagaba por su extorsión.

Constellation significaba la posibilidad de traer proveeduría, de sanear las finanzas de las CESPM, de hacer obra de infraestructura que le urge a nuestra ciudad, de mejorar los salarios de nuestra gente, de generar infraestructura deportiva, un estadio y un equipo profesional de futbol, de generar cultivos rentables alternos en nuestro valle; lástima, tuvimos políticos chiquitos que se doblaron ante la sinrazón presidencial, pero eso fue posible porque nuestros liderazgos ciudadanos estuvieron más pendientes por no incomodarlos que en defender lo que ellos no estuvieron dispuestos a hacer; cuidar a nuestra gente, no a sus intereses. #MiVotoNoSeToca

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.