Las próximas decisiones

En un escenario invadido por la desesperanza y la decepción sobre todo por las muertes derivadas de la pandemia, el país se encuentra en el umbral de un nuevo episodio incierto, que siempre se repite y decepciona a los millones de votantes. Van y vienen gobiernos de todos colores y sabores y la prosperidad y bienestar tantas veces prometidas nunca llega y menos en estas condiciones. Seguramente veremos a muchos de los legisladores actuales y a diversos integrantes de los ayuntamientos que ahora desean repetir en sus puestos, lo que deja poco margen para nuevos candidatos, o viejos, porque algunos intentarán aparecer nuevamente en las boletas. Los que hoy detentan un cargo parece que no tienen vergüenza, no obstante que siempre se dedicaron a legislar en contra de sus representados, ahora efectuarán otra campaña solicitándoles nuevamente su apoyo para seguir esquilmando al pobre elector, que no termina de digerir la pandemia, la inseguridad y la economía devastada.

La campaña entrará en un túnel, donde todo se ve oscuro e inseguro. Todos los partidos están en las mismas, dialogando y discutiendo quiénes serían sus mejores cartas para enfrentar al partido de estado, quien no regateará ningún apoyo con tal de refrendar sus triunfos en Baja California. En Morena hay expectativa por saber si Bonilla, ahora con los cambios en la dirigencia nacional, contará con el respaldo para designar a su próximo sucesor. Sin embargo, algunos sostienen la tesis contraria y argumentan que el gobernador ya perdió fuerza. Habrá que esperar los resultados que consideramos serán antes de que inicie el año 2021.

Bonilla, dentro de su partido, tendrá que enfrentar una elección interna, primeramente, ya que habrá de elegir, si es que se lo permiten como jefe político del estado, a los candidatos para los puestos que estarán en disputa, y como no hay para todos, deberá decidirse entre sus colaboradores y entre los que han trabajado dentro de la “estructura” del partido. Ya se acerca el tiempo en que Jaime Bonilla será víctima de traiciones y del abandono de aquellos personajes que siempre le juraron lealtad. Siempre es lo mismo, todos los gobernantes sufren en carne propia “la soledad”. La condición humana se impone. Del mismo modo enfrentará muchos “flancos” que él mismo abrió, con supuestos amigos y colaboradores. Es importante no dejar frentes abiertos de lo contrario se le puede revertir, debe de dejar todo “planchado” y abandonar su estilo rijoso de fajador como los “pachuco de la Liber” y dejar de estar descontando a sus ex amigos y adversarios.

Tendrá que solucionar el adeudo a los profesores del SNTE, no hay que olvidar que los profesores en activo y jubilados son miembros del sindicato más fuerte de América Latina. Debe tomar en cuenta que muchos de ellos, responderán al llamado de su líder moral Elba Esther Gordillo ya que le acaban de aprobar su nuevo partido aunado a que es muy probable en el 2021 vaya en coalición con el partido de López Obrador; donde puede refrendar su peso en las urnas, tal como lo hizo en la campaña donde triunfó Felipe Calderón.

Entre otras decisiones urgentes el gobernador debe fijar su postura con relación a la Constellation Brands y efectuar el pago de finiquitos a los profesores jubilados. La sociedad espera que el reciente pago con cheque entregado a la UABC para saldar la deuda no se haya efectuado como un acto político que le dio realce a su primer informe de gobierno. Al respecto, se murmura en los pasillos que se podría tratar de un cheque de “hule”, lo que sería un grave error y provocaría a los cimarrones para tomar las calles y eso puede generarle a Bonilla una estrepitosa caída.

*- El autor es economista egresado de la UABC.