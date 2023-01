Las pinturas rupestres: desdén y recuperación

Muchos, cuando piensan en las pinturas rupestres de Baja California, creen que son un descubrimiento reciente, que sólo hasta el siglo pasado fueron encontradas. Pero la historia de su hallazgo se puede contar desde el siglo XVIII, cuando los misioneros jesuitas tuvieron noticias de ellas, pero no quisieron adjudicarlas a los pueblos nativos sino a una raza de gigantes. Pero estos pueblos no eran, no son, los seres bárbaros que nuestros antepasados pintaron desde sus prejuicios; no eran, no son, los salvajes tal y como fueron retratados en infinidad de libros desde los tiempos de los conquistadores en el siglo XVI. Los que se interesan por el pasado de Baja California pueden localizar las primeras menciones de las pinturas rupestres en la Historia natural y crónica de la Antigua California escrito por Miguel del Barco a mediados del siglo XVIII, donde este misionero jesuita da cuenta que en la misión de San Ignacio de Kadakaamang, en la parte norte peninsular, el padre Joseph Rothea fue informado que en el territorio de su misión había vestigios de una cosa rara que exigía una explicación satisfactoria: “Pasé después a registrar varias cuevas pintadas; pero sólo hablaré de una, por ser la más especial. Esta tendría de largo como diez o doce varas, y de hondo unas seis varas: abierta de suerte que toda era puerta por un lado. Su altura (según me acuerdo), pasaba de seis varas. Su figura como de medio cañón de bóveda, que estriba sobre el mismo pavimento. De arriba hasta abajo toda estaba pintada con varias figuras de hombres, mujeres y animales”.

Unos pocos años después de haber escrito Miguel del Barco su obra, Francisco Javier Clavijero, un sacerdote jesuita que nunca pisó la Baja California pero que reunió en Europa toda la información que pudo encontrar sobre la península, publicó su Historia de la antigua o Baja California (1789), donde exponía su desdén por los nativos al afirmar que “poca diferencia de las citadas bestias eran en la manera de vivir los salvajes habitantes de la California”, pero que “atendiendo a los pocos vestigios de antigüedad que allí han quedado, es fácil persuadirse que aquella vasta península estuvo habitada por gentes menos bárbaras que las que hallaron en ella los españoles”, pues los jesuitas, en los años finales de su labor evangelizadora, descubrieron en los montes, en el centro de la península, una manifestación artística que desafiaba sus prejuicios contra los indígenas, a los que no les veían capacidades de arte y pensamiento cósmico: “Estas pinturas se conservan bien claras y perceptibles no obstante el estar sobre la desnuda piedra sin otro aparejo, y que en tiempos húmedos y de nieblas no pueden dejar de humedecerse el aire de la misma cueva. Por lo demás, dice que es pintura tosca; que está muy lejos de los primores de este arte. No obstante, da a entender que sus autores tenían más aplicación, más habilidad y más conocimientos que los naturales de este país”. Según los misioneros, los nativos de nuestra entidad eran tan bárbaros que no podían ser los autores de semejantes obras gráficas. Esta visión despectiva marcó las siguientes obras históricas o etnográficas que sobre Baja California se escribieron y publicaron durante los siglos siguientes, que ignoraron que muchas de estos murales fueron pintados en el momento mismo en que aparecieron los misioneros jesuitas.

Esta percepción tardaría dos siglos en empezar a desvanecerse. Ya el historiador mexicano Antonio Pompa y Pompa dijo en el Primer Congreso de Historia regional que se llevó a cabo en Mexicali en 1956, que “todo aquello que el hombre pensaba y que constituía el eje de su existencia fue, durante los milenios anteriores a la escritura, confiado a las rocas para dar duración y permanencia a sus pensamientos. Por eso las representaciones rupestres son valiosos documentos del espíritu humano, de la mayor importancia para el estudio de los problemas del desarrollo del pensamiento, del origen de todos los movimientos espirituales y de los comienzos del conocimiento del orden terrenal”. Ese mismo año de 1956, Pablo L. Martínez, en su monumental obra, Historia de Baja California, señaló la importancia de las pinturas rupestres como santuarios donde se preservó su visión del cosmos, sus ritos y costumbres en una galería al aire libre que sigue ofreciéndonos sus maravillas a siglos de haberse pintado. Por eso nuestro deber es cuidarlas como patrimonio de Baja California para el mundo.

*- El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.