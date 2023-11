Las mentiras de la cultura

CUÁLES SON

La primera mentira afirma Brooks es que si tienes éxito en tu carrera tienes plenitud en tu vida, cosa que no es cierta al 100%, lo vemos en el caso de actores o empresarios famosos que no necesariamente son felices, llegando algunos de ellos a cometer suicidio. La segunda mentira es que tengo la capacidad para ser feliz por mi mismo: si hago más ejercicio, si me pongo a dieta, si hago más yoga, si soy bueno para jugar pádel o Slowpitch, etc. Esto no es cierto ya que está comprobado que una clave muy importante para ser feliz es la calidad de nuestras relaciones con los demás, infinitud de estudios lo han demostrado: amar y ser amado es de lo más necesario. Y una tercera mentira sería la meritocracia, que significa que nuestra personalidad se basa en una serie de habilidades a desarrollar, y que si logra más éxito que otros valgo más, que si tienes y manejas ciertas marcas en tu estilo de vida eres mejor que los otros. Y lo más delicado de estas mentiras de la cultura es que hay muchas personas en su país que han caído en este “valle”.

ALGUNOS DATOS

Brooks maneja estas cifras que corresponden a USA, usted dirá estimado lector si hay alguna analogía en nuestro país: 35% de las personas mayores de 45 años están o se sienten muy solas. 8% tienen conversaciones significativas con sus vecinos, 32% confían en sus vecinos, y entre los millennials solo el 18% confía en ellos.

La depresión, las enfermedades mentales y los suicidios van en incremento, 45,000 personas se suicidan al año en USA, y 72,000 mueren por consumo de opiáceos. La expectativa de vida está bajando no subiendo.

QUÉ HACER

Brooks considera que así como hay crisis económicas y políticas en una región, también hay crisis sociales. Una de ellas es el concepto de libertad actual, donde todo mundo se considera libre de hacer lo que le interesa sin atenerse a principios fundamentales y universales. Este es el concepto que se le llama relativismo. Un ser humano que actúa así lo que hace es ir a la deriva, al vacío existencial.

Considera que hay que estar conscientes de que si no crees en un Dios al ,menos estarlo de que tienes una parte espiritual en tu ser misma que hay que cultivar también, al igual que la intelectual y la física.

Y la otra que resalta mucho es la de la importancia de ser personas que cultivamos relaciones de calidad con los demás, y que cuando sufrimos una adversidad esto es precisamente algo que te puede ayudar a salir adelante.

Pone un ejemplo impactante, el caso de una mujer que al regresar a su casa se encuentra con el siguiente cuadro, su marido se había suicidado y antes había matado a los dos hijos del matrimonio.

Ella poco tiempo después inicia una fundación para tener un dispensario en su comunidad, y apoya a mujeres que sufren violencia doméstica. Cuando le pregunta cómo que se animó hacer esto, ella contesta que no quiso que lo realizado por su marido arruinara su vida, y optó por hacer algo por los demás y así tener una razón para seguir en este mundo. Conclusión estimado lector, por lo manifestado por Brooks hay que procurar tener relaciones humanas de calidad, y que esto sea una realidad no una teoría. ¡Feliz domingo!