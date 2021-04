Las finanzas del graduado

Este artículo está dedicado a los jóvenes que recién concluyen sus estudios o están a punto de lograrlo. Inicio con felicitar el esfuerzo, constancia y disciplina de los que han logrado una de tantas metas en la vida.

Al iniciar la vida laboral tienes la oportunidad de plantear tus metas financieras y trazar distintos trayectos para lograrlos, si aún no tienes claro cuales serian tus metas financieras, aquí te comparto unas reflexiones:

-Una de las primeras acciones que puedes elegir con tu primer sueldo es formarte el hábito del ahorro para adquirir cosas en un periodo menor de un año y otro ahorro para objetivos más grandes como adquirir una auto. apertura una cuenta bancaria y deposita ahí tus ahorros, apoyado de un cuadernillo o Excel para registrar los movimientos de depósitos y salidas.

-Otra de las acciones que puedes considerar es visualizar tu vida en 10 años, con todos los detalles que te gustarían estuvieran en esa vida, te sugiero escribas en un papel todo lo que visualizas en esa vida futura como una casa, muebles, una auto, familia., analiza que no todo se compra con dinero pero lo que sí entonces se puede convertir en una meta financiera.

-Si eres un joven emprendedor y decides iniciar por tu cuenta debes considerar que no tendrás un ingreso fijo y entonces la suma de tus gastos personales se convertirá en tu primer meta de venta mensual, es decir si tus gastos son $5 entonces al menos debes de generar $5 más los costos que originan esa actividad.

-Aprende a hacer un presupuesto. Si aprendes a presupuestar, vas a estar por delante de la mayoría de tus compañeros. El presupuesto de tus ingresos significa hacer un informe sobre qué quieres que haga tu dinero. Por ejemplo, usa un presupuesto de base cero, es decir, toma cada peso que ganas en el mes, y asígnale un trabajo, un propósito. Lo pones a trabajar. Si puedes aprender a utilizar un presupuesto, estarás en una gran posición para tener éxito. Probablemente ya tengas algunas deudas. Con suerte, aún no estás bajo una montaña de deudas debido a algún préstamo bancario o por usar tarjetas de crédito. Independientemente de si se trata de un peso o más, debes finiquitar esa deuda tan pronto como te sea posible. Es difícil guardar y crear riqueza si te la vas a pasar consistentemente destinando tu dinero para pagar tus préstamos.

-Vive de acuerdo a tus posibilidades. Cuando empiezas a trabajar recibes tus primeros pagos es increíble. Probablemente llegues a recibir más dinero del que has visto alguna vez en tu vida de universitario. Será tentador comer fuera de casa todos los días, salir cada fin de semana, y comprar un auto.

Resiste la tentación de gastar en exceso, especialmente después de que sales de la universidad. Cumple con tu presupuesto. Aprende cuáles son tus gastos mensuales. Pon los pies en la tierra y apégate a tu plan financiero. Si puedes aprender a vivir por debajo de tus posibilidades y no adquieres cualquier deuda, vas a lograr alcanzar el éxito financiero en el futuro. Si no es así, solo te vas a unir a la mayoría que se pasan la vida trabajando para pagar deudas, convirtiendo su vida en un círculo vicioso del que no logran salir.

Estos consejos financieros para recién graduados te pueden ayudar a tener un feliz inicio en tu vida financiera después de salir de la universidad.

*- La autora es coach financiera.