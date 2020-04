Las cosas nunca volverán a la normalidad

Por favor no usemos la frase "cuando las cosas vuelvan a la normalidad", pues es muy soñador pensar que algún día eso pasará. Así como el mundo jamás volvió a ser igual, después de la Segunda Guerra Mundial, en este caso la pandemia del coronavirus nos habrá de marcar de la misma forma. Muchísimas cosas importantes e incluso las cotidianas, van a cambiar. Me refiero a cosas de fondo y no solo de nuestra forma de saludar. Sin embargo no todo es malo, también vendrán cosas bastante positivas. Aquí enumero los diez cambios más evidentes que veremos en los años próximos: 1. Las empresas fomentarán más el llamado “home office”, pues hasta hoy se están dando cuenta que los empleados hacen el mismo y efectivo trabajo e incluso en algunos casos son hasta más productivos. Con ello los empleadores se ahorrarán bonos de transporte, deberá legislarse o modificarse lo relativo a “accidentes de trabajo” pues los trabajadores no se encontrarán en las instalaciones de la empresa y algo que ya están contemplando como un gran ahorro, es que al tener al menos a la mitad de los trabajadores en sus casa, podrán rentar inmuebles más pequeños, lo cual se traduce en reducciones millonarias de presupuesto anual. 2. Se verán dramáticamente reducidas las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, gracias a los nuevos hábitos sanitarios de la población, tanto en el lavado de manos como en la sanitización de alimentos. 3. Más personas haremos el hábito de ahorrar, para situaciones imprevistas, lo cual fomentará también la inversión a largo plazo. 4. Ahora que entendemos la importancia de tener un seguro médico privado, muchos más habrán de comprar uno. 5. Seremos más conscientes en comprar, lo que en verdad es esencial, adquiriendo cosas que sean útiles y no sólo artículos de moda. 6. Cambiaremos mucho nuestra forma de consumo, pues pediremos más comida y productos a domicilio, hemos visto que funciona y nos ahorra muchísimo tiempo. 7. A nivel gubernamental, se ha visto la importancia de invertir más en hospitales y menos en estadios de baseball. 8. Se deberá obligadamente aumentar la plantilla de médicos y enfermeras, así como el número de aulas en las universidades, para tener a más expertos en las áreas de la salud. 9. Haremos más cotidiano el uso de cubrebocas, así como lo es en Asia. 10. Aprendimos al fin a cambiar de medios de comunicación, pues ya nos dimos cuenta que los "oficiales", tienen jefe y nos han fallado. La verdad está en la gente y la gente está en los medios digitales.

*- El autor es graduado de la licenciatura en Derecho de la UABC, escritor y conductor de radio.