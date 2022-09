Las clandes

Los accidentes de tránsito, ataques armados, ingesta de alcohol, violencia familiar se incrementan hasta en un 50 por ciento durante los fines de semana. Datos que ponen en alerta a los agentes municipales y bomberos, quienes deben atacar con sus acciones ese tipo de delitos que traen de cabeza a la población que se siente inerme ante esos ilícitos. Justo es que quienes están encargados o son responsables de detener y sancionar a quienes cometan ese tipo de delitos, que insistimos se cometen en mayor porcentaje los fines de semana, no se distraigan en acciones que pudieran ser controlables. Sin embargo, lo que sucedió el sábado 10 de septiembre hizo que los focos se encendieran de rojo. Una fiesta clandestina en la colonia Industrial estuvo a punto de salirse de control. Hasta ahí llegaron elementos de alcoholes, bomberos y hasta seguridad pública. Era la noche del sábado 10, madrugada del domingo 11 de septiembre. En donde los inspectores de alcoholes no pudieron controlar a los organizadores de la fiesta en el parque de eventos la 500 en la avenida Mineros de la colonia antes mencionada. Los organizadores del acto musical en la llamada fiesta clandestina se atrincheraron con todo y los asistentes que ya habían pagado. Amenazaban a los inspectores y hasta se adjudicaban ser de un grupo delincuencial de impacto. Situación que, evidentemente, puso tenso a los inspectores ajenos a ese tipo de enfrentamientos. No cuentan con armas, por supuesto. El mismo director de Seguridad Pública Municipal, Pedro Ariel Mendivil dijo que nunca se habían enfrentado a una situación similar, también Óscar Resendiz, director de Control y Seguimiento de la secretaría del ayuntamiento afirmó que no se habían topado con situaciones similares, en donde los organizadores de un evento magno en un salón de fiestas contiguo a viviendas decidieran desafiar a la autoridad municipal. En las imágenes distribuidas a los medios de comunicación se pudo observar que cuando por fin inspectores, bomberos y policías pudieron ingresar al salón de fiestas había decenas de personas adentro del lugar que estaba bloqueado con sillas en sus puertas de ingreso. Situación que ponía en riesgo a los asistentes, sin que los organizadores del evento aquilataran, al parecer, la vulnerabilidad a la que sometían a las personas que acudieron a la reunión en donde el platillo fuerte era un grupo de música electrónica. “No fue una fiestecita, fue una gran reunión“, dijeron vecinos del lugar, algunos de los cuales también señalaron que escucharon detonaciones. Al ingresar, los agentes no encontraron personas armadas; el secretario del ayuntamiento, Daniel Valenzuela informó que al abrir el establecimiento muchos de los asistentes salieron corriendo y entre ellos pudo estar alguno armado. La gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda ofreció el apoyo para evitar que en próximas ocasiones se salgan de control este tipo de fiestas. El Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio quien dijo que aunque no se han presentado denuncias ellos están atentos al desarrollo de este tipo de actividades y en caso de requerir su asistencia lo harán. En cuatro ocasiones ha sido requerida la intervención de agentes municipales para dar seguridad a los asistentes y también a los empleados municipales que van a revisar y sancionar a quienes estén incumpliendo con los permisos. Es evidente que hubo una crisis de seguridad propiciada por malos emprendedores, que pusieron en riesgo a decenas de personas, incluyendo ciudadanos y agentes policíacos y bomberos, quienes además fueron distraídos de eventos importantes por estar en una fiesta clandestina. La verdad sea dicha.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.