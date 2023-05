La vida fantástica hasta…

Los ocho días con gran movimiento en Mexicali, capital de Baja California, por un lado los casi 80 sismos que se registraron hace ocho días y la manifestación de trigueros en el Centro Histórico con todo y su maquinaria agrícola.

Este año no ha sido de dulzura para Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora del estado. Entre los desastres en Tijuana por los fenómenos naturales como los grandes socavones, la caída de edificios, la llegada de migrantes y los cientos de homicidios; las manifestaciones de taxistas, los desaparecidos del Triángulo de las Bermudas (zona de antros), las broncas internas en el Sindicato de Burócratas y los productores que exigen un precio de 8 mil pesos por tonelada de trigo en Mexicali la han puesto de mal humor y aunque no lo reconozca su incapacidad de darle una solución satisfactoria a todos estos problemas o no darla.

Y como somos el país de un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, es el único que puede dar respuesta a las peticiones del pueblo bueno como los campesinos, siempre y cuando no siembren más de hectáreas. Lo vimos con Sinaloa y el problema de los productores de maíz blanco, principalmente, pero como recita el dicho: “Sin maíz no hay país”, AMLO protegió a los maiceros. En el caso de los trigueros de Sinaloa, Sonora y Baja California dijo que los apoyen los industriales del pan y pastas porque este gobierno no dará dinero.

En qué aprieto metió a los gobernadores, pues asignarán recursos económicos para ayudarlos a llegar a un pago de más de 7 mil pesos pero no a los 8 mil que pedían por tonelada de trigo. Este jueves en el Centro de Gobierno en Mexicali, la gobernadora Marina del Pilar, quien había regañado a los productores días antes, se reunió con los trigueros para anunciar los apoyos que recibirán.

Marina del Pilar, según platicaron con algunos medios productores de trigo, anunció que el Gobierno del Estado dará un apoyo de 200 pesos por tonelada, 100 por parte del gobierno municipal y 200 pesos por parte del Gobierno Federal para así llegar a los 500 pesos, estos últimos tal vez se los queden a deber.

Marina del Pilar espera que los industriales ofrezcan 7,500.00 pesos por tonelada y sumando lo ofrecido por los tres niveles de gobierno llegarían a los 8 mil que están pidiendo. Y si no logran ese precio por los industriales, dijo Horacio Gómez, no habrá trato alguno. Mientras seguirán los tractores en el Centro Cívico y si lo industriales no presentan una oferta de 7,500.00 pesos por tonelada el próximo lunes por la tarde continuarán las acciones, comentó Martín Castro a la Crónica: “la idea de nosotros es ir a tapar Agrovisión, a tapar La Moderna (fábrica de pastas), esto en caso de que no ofrezcan 7 mil 500 pesos, no nos vamos a bajar de ahí para que con los 500 pesos que nos está dando el gobierno del Estado, Municipal y federal, completemos los 8 ml pesos”.

¿Usted tuvo noticias de la presencia del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula en Baja California para dialogar con los trigueros? Por supuesto que no, ¿por qué? Porque ese señor no puede resolver nada, quien resuelve es López Obrador, ya que no ha dicho nada de los 200 pesos que anunció Marina del Pilar. Y vienen tiempos más difíciles para la gobernadora y con tintes políticos provocados por sus adversarios partidistas incluyendo el PT de Bonilla.

* El autor es Periodista independiente.