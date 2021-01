La vacunación tercera edad

En México hay 15.4 millones de personas de la tercera edad, según el INEGI, o sea mayores de 60 años. Se había dicho que a partir del 2 de febrero se iba a empezar a vacunar a esta población. El apoyo a los países pobres por parte de Pfizer de enviar vacunas, limitó la entrega contratada a muchos países, entre ellos a México que recibió, ésta semana, la mitad de las vacunas que se esperaban. Alonso Pérez Rico, secretario de Salud dijo que en tres semanas no llegarán vacunas a Baja California.

En esta semana acudí a una conferencia de prensa algo incómoda. En Mexicali, el super Delegado Federal, Jesús Alejandro Ruíz Uribe, a través de su coordinador de Comunicación Social, Abraham Salcido, fuimos invitados al restaurante “La Casa de Julia” para recibir información sobre el proceso de vacunación a las personas de la tercera edad.

Muchas reporteras y reporteros, camarógrafos y fotógrafos, fuimos pasando a un salón rectangular donde destacaban la delegada regional del IMSS, Desirée Sagarnaga Durán y el super delegado en Baja California, Ruíz Uribe.

Sentados a la mesa, pegados a la pared estaban los convocantes, mesa de por medio, hechos bola, sin la sana distancia, los y las periodistas, la mayoría de pie, uno que otro alcanzó lugar.

Se habló del proceso de vacunación y Ruíz Uribe hablaba y hablaba sin cubrebocas, todos los demás portábamos el nuestro, hasta que un compañero le preguntó por qué no traía el cubrebocas, a lo que dijo, “sí, aquí lo traigo”, lo extrajo de una bolsa del pantalón y se lo puso. Ni la delegada del IMSS se había atrevido a reclamarle.

No dijeron cuántas personas de la tercera edad viven en Baja California y sobre la estrategia creo que todavía no la tienen bien concebida. Por ejemplo, dice Alejandro Ruíz Uribe que ya están trabajando los Servidores de la Nación, una parte atendiendo las brigadas de vacunación y la otra, haciendo llamadas telefónicas a todos los adultos mayores que tienen en su padrón 68 y más.

Explicó que se tratará de llamar a todos, porque además cuentan con los padrones del IMSS, ISSSTE e ISSSTECALI, “nosotros somos los encargados de ver quiénes se quieren anotar para vacunarse”. Reconoció, sin cubrebocas, que todavía no se tienen establecidos los puntos de vacunación, “nosotros hemos aportado cerca de 90 propuestas, pero será el sector salud el que decida”. Y para que todo adulto mayor reciba la vacuna, si quiere por supuesto, recurrirán hasta el padrón del Instituto Nacional Electoral. Y al que no le llamen, hable por teléfono a la Secretaría de Bienestar en su localidad.

Por su parte, la doctora Sagarnaga Durán, ella si con cubrebocas institucional, dijo que no se han determinado los centros de vacunación, porque se tiene que garantizar que existan todos los espacios y capacidad para vigilar, mínimo media hora, a las personas después de la vacunación. El IMSS va hacer un llamado general para que acudan a su clínica y si hubiera aglomeraciones les darían cita, aunque se mostró escéptica de la respuesta de los derechohabientes de la tercera edad, ya que algunos han manifestado su rechazo a la vacuna. Lo cierto es que no saben cuántas vacunas se requieren, dónde las van a poner, mucho menos cuándo, ni una clara definición del método para llevar a cabo esta encomienda. Curiosamente no estuvo presente Alonso Pérez Rico, secretario de salud, bueno, él no va a Mexicali.

*- El autor es periodista independiente