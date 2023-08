La última carta de Ebrard

Marcelo Ebrard, que juega el papel de corcholata en Morena, lanzó su última advertencia a los que deciden en ese partido al señalar que la competencia entre sus compañeros aspirantes a la presidencia no está siendo equitativa, y que Claudia Scheinbaum está recibiendo apoyos por parte de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal para ganar la encuesta que se llevará a cabo en unos días.

Ebrard descubrió, por fin, lo que todo mundo ha venido viendo desde que el presidente destapó a las corcholatas: que Claudia era la favorita de López Obrador y que eso iba a marcar la aparente competencia interna entre ellos. Es decir, que todo era una simulación para no repetir el viejísimo método del “dedazo” que fue característico del viejo régimen en la sucesión presidencial.

Ebrard sabía eso y aceptó el juego, acatando lo establecido y aceptando calladamente que el presidente tenía una candidata preferida. Sin embargo, intentó en algunos momentos abrir los candados con los que el presidente aseguró la simulación de los aspirantes, proponiendo que hubiera debates y se pasara al terreno de las propuestas, entre otras cosas.

No lo logró, pero poco a poco empezó a ir más allá y a buscar más fricción con Claudia, tratando de llevarla al terreno de la discusión y buscando que se pronunciara sobre los temas y las propuestas lanzadas por Ebrard, como el de la seguridad por ejemplo. También intentó influir sobre la metodología de la encuesta y las preguntas que ahí se formularían.

Después de casi dos meses de precampaña por todo el país, Ebrard descubre que la contienda interna está centrada sólo en dos corcholatas, que son él y Claudia, porque el resto casi no pintan a pesar de que hacen mucho ruido, con excepción de Ricardo Monreal que está ahí para ganarse el premio de la candidatura a la CDMX.

Y durante todo este tiempo Ebrard descubre que todo el aparato del gobierno federal y una buena parte de los gobernadores de Morena están volcados en el apoyo a Claudia para que sea la que se imponga en la encuesta mencionada que se realizará entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, pero que no obstante eso los porcentajes que tienen ambos son casi parecidos.

Pero, ¿de verdad Marcelo está descubriendo hasta ahora que la contienda no es equitativa y que hay acarreos a favor de Claudia? ¿No sabía que así iba a ser el juego? Marcelo sabía todo eso, pero decidió participar porque creyó que en el proceso él iba ir superando y haciendo a un lado a Sheinbaum, no obstante que ella contara con la preferencia del presidente. Eso obligaría al presidente a rectificar en su decisión, o bien dejar que la encuesta arrojara las preferencias tal y como eran.

Pero eso no está sucediendo. Lo que se está imponiendo en el proceso selectivo de Morena es la decisión primigenia de AMLO de sacar adelante a Claudia e inducir de tal manera las cosas para que eso sea lo que mida la encuesta. Es decir, es una forma “sofisticada” del dedazo que aplicaba el viejo régimen mexicano.

Ebrard sabe que un desacuerdo profundo con toda esta simulación podría dañar seriamente la selección del candidato de Morena y a la propia presidencia, por lo que no va a llegar a ese nivel. Es casi seguro que, al final, va a terminar aceptando el resultado de la encuesta que va a dar como ganadora a Sheinbaum el próximo 6 de septiembre y, como se dice, se irá “con la cola entre las patas”.

Quedará claro que Morena no juega con reglas democráticas y que lo que más le interesa al presidente es garantizar que llegue a la presidencia, si gana la elección, alguien que le dé continuidad a su visión y mantenga las principales políticas y proyectos que se han aplicado hasta ahora, y para eso López Obrador sólo confía en Claudia.

No obstante, Marcelo pudo demostrar que de todos los precandidatos de Morena, incluyendo a Claudia, él es el que tiene más capacidad y experiencia para estar al frente del país, aunque no ha terminado de transitar hacia una visión más amplia sobre la democracia y los procesos de inclusión social. Ebrard todavía no se ha quitado todos sus trajes priistas, aunque tenga tintes más modernos.

Ebrard, al final, creo, le ayudará a Morena y a López Obrador a salir de este episodio desaseado y tramposo en que se tornó su elección interna, al margen de la ley y utilizando recursos del gobierno para hacer una campaña interna que no era campaña.

Parece claro que no se va a ir a otro partido como candidato, no se atrevería a desafiar a AMLO y a tener que luchar contra una estructura que él conoce, pero que también avaló todo este tiempo. Así son los hombres (y las mujeres) del sistema. Quieren cambiar las cosas sin cambiar nada.

* El autor es analista político