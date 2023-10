El conflicto que estamos viviendo en México por la aprobación irresponsable de los legisladores de Morena, para desaparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, que representan 15,540 millones de pesos, no es (como lo asegura López) para generar ahorro, sino para castigar a un órgano del gobierno que no se arrodilla a sus caprichos, y que tampoco debe de hacerlo, al ser independiente de los otros poderes, Ejecutivo y Legislativo, éste último, para nuestra desgracia, manejado por López cual borregos sin razón, ni valor para defender la Patria a la que juraron servir.

Esto en el fondo, es una trampa de López Obrador para ganar adeptos electoralmente. Y ya lo estamos viendo en sus discursos mañaneros. No baja a la Suprema Corte de abusiva, con sueldos de 700,000 pesos mensuales, algo que, sabiendo que la mentira es su mejor arma, no debe ser cierto. Miente también al asegurar que esta medida, no afecta a los trabajadores del Poder Judicial, sino que solo disminuye los privilegios y prerrogativas de algunos. La Corte y sus trabajadores han demostrado lo contrario y han aclarado el destino de esos recursos: Para mejorar las instalaciones, para mantenimiento de equipos, y compensaciones, no solo a Jueces y Magistrados, sino a 55,000 trabajadores de todos los niveles, en toda la República mexicana. Aparentemente esta cantidad se ve exagerada, la realidad es otra: En México solo hay cinco Jueces por cada cien mil habitantes, razón de tanta lentitud en materia de Justicia.

Esto no lo dice López Obrador, tampoco que, aunque la desaparición de los 13 fideicomisos sean aprobados en el pleno por sus incondicionales es algo ilegal. El poder legislativo, no tiene facultades para hacerlo, y quien finalmente va a tomar la decisión al declarar esta medida ilegal, será la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto lo sabe bien López, pero no lo dice porque le sirve para lanzar una narrativa negativa de la Corte e instalar la base para, como lo hizo Chávez en su tiempo, tener jueces y magistrados “a modo”, elegidos por votación por el “pueblo sabio”.

Esto dependerá de que en 2024, no logre Morena tener mayoría en ninguna de las dos Cámaras de Diputados y Senadores.

¿Cómo aprovechar éste conflicto para no caer en la trampa de López?

Lo dice muy claramente Damián Zepeda, en una entrevista que por cierto la titulan con saña “Damián traidor”. Aquí el Senador explica que para evitar caer en esa trampa, la oposición debe revisar a conciencia el destino de estos recursos y recortar los que sean injustificados, por ejemplo:

Contar con Seguro de gastos médicos mayores, un privilegio de Jueces y Magistrados bastante oneroso, al que, por cierto, los mismos legisladores renunciaron. Como éste habrá otros

rubros que pueden corregirse.

De ésta manera, se puede tumbar la narrativa de López, del abuso de la SCJN, no contribuyendo a hacerla bandera electoral como perversamente pretende.

Gran oportunidad para la “Oposición” para demostrar su autenticidad y no ser, como ya se ha visto, comparsa de López Obrador.

¡Mujer mexicana forja tu Patria ¡

*- La autora es Consejera Familiar.