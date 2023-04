La tragedia de Juárez

Múltiples aristas contiene el lamentable y trágico incendio en una ¿cárcel? para migrantes en donde fallecieron 30 personas.

¿De quién ha sido la culpa?, especulan los medios, los políticos mexicanos y ante todo, creando culpables a partir de mezcolanzas politiqueras: la culpa se debe adjudicar a Marcelo Ebrard, que no, el culpable el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; que no, que el principal culpable es Andrés Manuel López Obrador y etc. Los responsables sin duda los habrá y es posible que en la investigación se culpe a víctimas inocentes y conociendo la astucia; la sagacidad de los políticos de Morena hoy, solo responda a al interés político; a la rebatinga del momento en México. Los verdaderos responsables de esta tragedia es la pobreza, la desesperación en que viven cientos de familias en América Central e incluso en Sur América. Pero lo más importante: el atractivo que representa para la población de estos países, el poderío económico del imperialismo norteamericano. Una economía fuerte que se debe entender, supera en mucho la pobreza de los pueblos del sur y por lo tanto: imperialismo igual a poder. Como si los imperios se pudieran borrar de un plumazo; como si no hubiera habido en el transcurso de la historia de la humanidad otros imperios, o como si los intelectuales y sabelotodo en los m medios en México, nunca hubieran entendido lo que significa en la historia del hombre los imperios. Los hubo en la historia de la humanidad hace más de dos mil años; Egipto, Arabia, China, Grecia, Roma, Etc. Si el causante verdadero de la masacre de Ciudad Juárez es el imperio de Estados Unidos. No le busque más. Y es posible que, a la vez, parcialmente el presidente actual de México: Andrés Manuel López Obrador conlleve consigo parte de esta catástrofe al no entender plenamente, me supongo, el significado histórico de los imperios. –Solo especulo- En el inicio de su gobierno, de hecho, invitó a las familias del sur a venir a México y a recibirlas con los brazos abiertos. Parcialmente esto es ya de hecho un castigo, que ahora México está pagando. Qué necesidad, digo. Si Obrador hizo lo que aun en débil invitación a que vengan los migrantes, su significado es sin duda, el desconocimiento total de la importancia del imperio del norte. ¿Qué les podía ofrecer nuestro país? Si bien con el gobierno de AMLO hubiera algunas fuentes de empleo para los del Sur, sería sin embargo una tragedia adicional; pues no tenemos, ni siquiera, las suficientes fuentes de empleo para los mexicanos; ¿te das cuenta? El permanente impulso de nuestro presidente de quedar bien; de ser magnánimo; de presumir ciertamente con sermones politiqueros los alcances de su administración, resulta parte, sin duda de esta desgracia. Y si a esto se le agrega el repudio de los blancos hacia los negros, mestizos y e general latinos, ni hablar debiéramos.

“Elemental mi querido Watson” Otra catástrofe más: que México sea trampolín; el paso de miles de familia los s hacia hacía el imperio del norte. Así de simple. Y olvídase, si llegara Trump al poder. Los odios hacia el sur, de este personaje, no se andan por las ramas.

* El autor es artista plástico.