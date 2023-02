La tiendita de Marina

Las continuas visitas a Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México por parte de Marina del Pilar Ávila Olmeda debe tener una intención política por parte de la gobernadora de Baja California, que por supuesto no va a dar a conocer en sus “semañaneras” de los miércoles.

Incluso visita a “su amigo” Adán Augusto López, otra de las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice que no podría ser el futuro candidato de Morena a la Presidencia de México. Más vale tener dos veladoras encendidas a diferente santo por si acaso.

En estas dos almas estaría el futuro político de la Familia Torres Ávila, pero hay que ubicarnos en el presente, éste, el de todos los días. La gobernadora, insisto, debe atender los problemas de inseguridad en nuestro estado, un tema que para ella es molesto pero no así para la ciudadanía que padece de los efectos de una pésima política de combate.

Por cierto, el miércoles pasado la gobernadora Marina del Pilar reconoció tener una sociedad mercantil con el empresario Juan Manuel Lameiro en Tijuana, bueno al menos en un mercado orgánico, ya que reconoció conocer a Lameiro: “Lameiro si lo conozco, tenemos incluso una sociedad que he declarado que tenemos, un mercadito en la ciudad de Tijuana, chiquito, no nos da, ojalá le fuera mejor, es un mercadito chiquito”. La que hizo la pregunta sobre si conocía o no a Lameiro fue la reportera Ailine Corpus, corresponsal del diario Reforma que odia el presidente López Obrador, y también le preguntó sobre las horas extras que, sin permiso, abría el bar El Copeo de Mexicali, del cual, Marina del Pilar ni afirmó ni negó sociedad con Lameiro en este antro.

Marina del Pilar se concretó a decir que la autorización de horas extras le correspondía al Ayuntamiento de Mexicali y no al gobierno del Estado, “a mí, la verdad, que yo siempre he sido muy respetuosa y sobre todo exigente de que se cumpla la ley y nada de que anden charoleado con una servidora” dijo Marina y agrega “y no ha sido el caso, no es el caso”.

El pasado 3 de febrero el bar El Copeo fue multado con 48 mil pesos por no respetar el horario, cantidad que fue pagada, esta sanción se produce una vez que parroquianos denunciaron ante el Ayuntamiento mexicalense que el bar estaba abierto pasadas las de la mañana, cierto o mentira del horario de operaciones fue multado el bar El Copeo cuyo propietario es Juan Manuel Lameiro, socio de la gobernadora al menos en un mercado orgánico en la ciudad de Tijuana.

Así pues, si no le funcionan sus santos Claudia y Adán Augusto, ya tiene trabajo en su “mercadito”, habrá que investigar en cuantos otros negocios está su nombre como socia, porque según esto, la sociedad data de hace tres años, entonces era alcaldesa de Mexicali. Quien anda tranquilo es José Armando Fernández Samaniego, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa) ya que siente la protección absoluta de la gobernadora Marina del Pilar tras la denuncia presentada por diputados del PAN por el caso de los cobros indebidos, dicen, a empresarios y los más de 300 millones de pesos que pagaros de comisión a Fisamex por esos cobros. Yo creo que no va a pasar nada y Armando Samaniego, como se conoce, ex operador de la CESPM, seguirá feliz al lado de Marina del Pilar.

*- El autor es periodista independiente.