La salud de los mexicanos

Ojalá nunca estemos en la situación tan triste de carecer de recursos para enfrentar una enfermedad propia, o de algún familiar. Porque hoy, millones de mexicanos sufren un total abandono en este rubro. ¿Nos importa? ¿Nos hemos puesto en los zapatos de esos padres de familia desesperados, viendo que la vida de su esposa, hijo, madre se acaba, sin tener forma de solventar los gastos? Esto, aunque tengamos el corazón muy duro, nos conmueve hasta las lágrimas.

Lo hemos visto con los padres de niños con cáncer, niños que suplicaron a este gobierno desalmado su deseo de vivir, quienes en anteriores gobiernos, tenían sus tratamientos asegurados con el Seguro Popular, igualmente las mujeres con cáncer, pacientes que lograban ser operados y sanar.

Pero ¿qué hizo este gobierno de 4ª? De la noche a la mañana lo desapareció, según eso por corrupción (sin investigación, ni deslindar responsabilidad alguna por ello), pregonando con bombo y platillo sustituirlo, así nomás, sin diagnóstico, sin un estudio previo, por el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (INSABI), no sin antes expropiarse 100 mil millones de pesos que había en el fondo para gastos catastróficos, dinero acumulado en los 18 años de vida del Seguro Popular, procedente de nuestros impuestos., que al sustraerlo, dejó sin recursos los tratamientos de niños con cáncer, se perdieron miles de consultas externas, cirugías,mamografías, etc. Se cayó el esquema nacional de vacunación, provocando con la escasez de vacunas para recién nacidos, repuntes de sarampión, algo anteriormente superado; lamortalidad materna aumentó en 30%, tuvimos 750 mil muertes durante la pandemia, y tenemos el primer retroceso de esperanza de vida. En México ésta, había subido año con año.Con este retroceso, hemos regresado a 1991, perdimos 30 añosde esperanza de vida, un desastre total para el país. ¿Quiénesfueron los más afectados? Obvio la gente más pobre. El SeguroPopular tenía 53 millones de afiliados, mexicanos de escasosrecursos quienes, me consta, se sentían orgullosos por contarcon este derecho. Esta perversa decisión de López, fue movida, no pensando en el bien del pueblo, sino por su terquedadde destruir todo lo anterior, aunque fuera algo positivo. Así, 15millones de mexicanos más pobres, se quedaron a la deriva,sin protección, ni recursos para enfrentar sus enfermedades.

Esta semana, mientras López Obrador nos jugaba el dedoen la boca, con la narrativa del COVID legisladores de Morena y sus aliados, hicieron de las suyas, votando sin respetarel procedimiento de análisis en las comisiones ni dispensa detrámite, leyes al vapor irresponsablemente. Una de ellas: Desaparecen el INSABI, si, ese organismo creado por ellos mismos, una porquería que nunca funcionó, pero imitando a su“líder” echándole la culpa a gobiernos anteriores, sabiendoera su obra que tanto presumieron.

La salud es vital para todos, es un derecho que todos tenemos. Desgraciadamente a López no le interesa, tampocotiene un mínimo de empatía o compasión por quienes carecen de ella, porque egoístamente ve en cada pobre un voto, nouna persona que sufre amargamente sin ninguna esperanza. Mujer mexicana forja tu Patria.

*- La autora es Consejera Familiar.