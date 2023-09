La revoltura de AMLO

Esta colaboración está dedicada a los morenistas fanáticos. Con todo respeto, sin deseos de que se ofendan, de verdad que los hay. En un programa muy importante de los noticieros de la TV, “La hora de opinar” de Leo Zuckerman, participaron ampliamente cuatro invitados en torno a la ya de antemano criticada por variados pensamientos, morenistas y libres e independientes, el tema si hubo o no dedazo de Obrador, a fin de que quedara Claudia Sheinbaum como posible candidata a la presidencia. Por Morena en el presidio había dos, pero sobre todo uno que intentaba convencer con todo su fanatismo implícito en favor de Obrador, de la honestidad de éste al respecto. Cada vez que los otros comentaristas aseguraban el inevitable dedazo, este morenista movía la cabeza y desesperado manoteaba afirmando que no, que eso era imposible, que la “compañera” y, fíjese bien, el “compañero” Obrador, no lo hubieran permitido. Vaya apasionamiento. (Eso del compañero Obrador me recordó tiempos de mi juventud comunista, que lo fui). Mis amigos del procomunismo le decían a Fidel Castro el “compañero” Fidel. ¿Te das cuenta?

He aquí la revoltura. El mismo Andrés Manuel López Obrador provoca la revoltura, digo. En su reciente viaje a Sudamérica, nuestro presidente estuvo en Colombia y ahí dio cátedra de cómo se debe combatir a los carteles de la droga, al crimen organizado contra los gobiernos y en general la población, que al final es la víctima. Dijo Obrador: Lo más importante es combatir las causas. Quiso decir sin duda la pobreza que en México se combate hoy con la Secretaría del Bienestar, creada por su gobierno y que, por cierto, sí está bien organizada, pero en ninguna otra admiración de nuestro país había habido tanta criminalidad como hoy con Obrador. – He ahí la revoltura. – Con la ayuda contra la pobreza, que sí es verdad, la delincuencia en nuestro país está más desbordada. Esta declaratoria encaja a la perfección: “Candil de la calle, oscuridad de tu casa”. Y seguimos con la revoltura: Durante el viaje de Obrador, ya citado, estuvo en Chile para de alguna forma manifestar su credo comunista: fue de hecho a manifestar su condolencia, su apoyo y a la vez su protesta por el asesinato del comunista Salvador, Allende. En México vivimos un acelerado capitalismo. El impulso desarrollador de los empresarios se permite y de hecho se estimula, con crítica natural de Obrador a los abusos no permitidos: “que los de arriba, los poderosos, solo le bajen a los abusos”, son sus ideas. (No exactamente sus palabras). Este gobierno capitalista de hecho permite el crecimiento del país; política acertada, por cierto, útil. En consecuencia, incompresible para este comentador, su apoyo al comunismo. Permanentemente se manifiesta en favor de los gobiernos socialistas o socializantes. He aquí la revoltura. México avanza por la libertad desarrolladora en que se vive y no por la llevada y traída Secretaría del Bienestar. Así de simple. Esta Secretaría, importante, necesaria, fundamentalmente para mantener en el poder a Obrador, al partido Morena y a cientos de morenistas, con un sueldazo; ochenta, noventa o cien mil pesos, ya los quisiera yo para comerme unos tacos. Resulta que Morena y sus funcionarios, desde munícipes, alcaldes y gobernadores, también representan hoy una oligarquía tan criticada por Obrador. Son los dueños del poder y, ¡Viva México, jodidos!

Y para terminar, sigue la revoltura: los más importantes empresarios de México caminan de la mano con Obrador o hacen su agosto en este pobre “Cuerno de la abundancia”. Walmart; en Mexicali tenemos 4; tiendas Ley 4; boticas Similares 17, Calimax, Soriana, Sears, etc. Y en Mexicali, siete extraordinarios bulevares de tres carriles en ambos sentidos. Desarrollo, desarrollo y más desarrollo. ¡Qué bueno! Esto es el verdadero México y no la pobrería que mantiene el gobierno de Obrador. Y remacho: a nuestras fiestas patrias vinieron los rusos a desfilar. Ahora comprendo por qué el presidente siempre se mostró mudo en torno a la abominable agresión de Rusia a Ucrania. Entré en mi página a Venezuela. La dictadura de Nicolas Maduro: una tragedia.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.