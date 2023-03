La reconstrucción a los cincuenta

Eso de embonar piezas y rompecabezas no es lo mío, pero si se trata de armarme a mí misma, soy magistral, y más si han pasado casi cinco décadas conociendo a esta vieja loba marina.

Recuerdo la primera vez que perdí un trabajo, era joven y llena de inseguridades, sentí que el mundo se caía a pedazos. Pero con los años aprendes, que si se cierra una puerta, siempre se abre una mejor. Eso lo puedo confirmar.

Con el tiempo te das cuenta que las relaciones empiezan y terminan, y las cicatrices te van dejando la piel dura, impenetrable como la de los elefantes. Es así como aprendes a clausurar capítulos con elegancia, y abres el cuaderno de tu vida para empezar a escribir una nueva historia. ¡Es lo que más me emociona!

He aprendido que la vida es un vaivén, en ocasiones es una marea suave, a veces golpea con ímpetu en las noches de tormenta, pero si tu balsa es firme, llegarás a puerto segura.

Entiendo que la gente va y viene. La gente muere. La gente se muda. La gente cambia. La gente ama. La gente evoluciona. La gente traiciona. Es parte de la vida, pero tú eliges a la gente que quieres que te acompañe en esta travesía. Y es aquí donde comprendí la importancia de ser selectiva. Por eso mis pies tienen raíces profundas, las raícesque construí al elegir a la gente que me rodea, los que me sostienen con amor cuando me dejó caer de bruces al vacío.

Me he reconstruido muchas veces. Lo he hecho en diferentes tiempos y formas. Me he recompuesto en distintas circunstancias, rupturas amorosas, duelos, dejando ir trabajos, migrando, buscando nuevos horizontes, y siempre me he encontrado con la mejor versión de mi misma.

Cuando siento que me asfixio, sé que es el tiempo de volar. Es entonces cuando mi corazón de león empieza a latir con fuerza, mi cuerpo chispea, mi alma se sobresalta, y mi ser, rebelde e indomable, pide a gritos libertad.

En ocasiones, el destino lo hace más sencillo, te abre las puertas para que ese horizonte que se antojaba lejano, quede a tu merced, listo para ser explorado y conquistar nuevos territorios. Me he reconstruido tantas veces, en diferentes épocas y con diferentes personas. Pero esta vez, a mis casi 50 años, sé que estoy por ofrecer mi mejor versión.

*- La autora es periodista independiente para medios internacionales.