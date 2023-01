La otra visión de seguridad

Cuando hablamos de seguridad en México nos remitimos a las estadísticas del INEGI de la percepción de los mexicanos cuando se les pregunta si se sienten seguros en su ciudad, la mayoría de los mexicanos respondemos que no, una minoría, los empleados de Andrés Manuel López Obrador dicen que hay más seguridad, pero voltean a ver a cientos de colectivos de familiares de desaparecidos que buscan a pico y pala a sus hijos, maridos, hijas, esposas desaparecidas.

Hace ocho días tuve la oportunidad de participar en una rueda de prensa con los senadores Nancy Sánchez y Ricardo Monreal, a quienes les pregunté que, tanto Baja California como Zacatecas los crímenes de personas no para, a pesar de que el gobierno federal ha enviado a cientos de militares y elementos de la Guardia Nacional, si muchos anuncios de llegada pero no de resultados.

El senador morenista, Ricardo Monreal me contestó que el gobierno federal ha informado de la disminución de delitos y que ellos no tienen elementos para desmentirlo, tendrá que preguntarle a David su hermano, gobernador de Zacatecas.

Para el hoy cuarta corcholata, el tema de seguridad dijo: “De verdad es un tema que quizás sea, para mí, de los más importantes que tiene el país en este momento”. ¿En este momento senador? Desde que tomó posesión Andrés Manuel López se dijo que acabaría la inseguridad y que se combatiría con “abrazos no balazos”, pero han pasado más de cuatro años y esa promesa, como muchas otras, han quedado en palabras vacías porque los resultados son muy pobres.

Sobre la crisis de violencia en Zacatecas y Baja California, el senador Monreal dijo que no hay estados ni municipios que se escapen, “se pueden mencionar unos más en la prensa, pero Guanajuato, Colima, Estado de México, Michoacán son verdaderamente complicados en materia de seguridad pública.

Pero de Zacatecas y Baja California no habló, ni de los pueblos que han sido abandonados en su estado natal o en Michoacán, esto no les importa a los senadores por lo que vemos, familias completas desplazadas por el Crimen Organizado, el levantamiento de jóvenes para enlistarlos en sus filas del crímen y si oponen los matan. Le falta platicar con sus paisanos que han huido de sus pueblos, aproveche senador ya que Morena lo perdonó y ya está en la lista de Corcholatas.

Ciertamente como lo he comentado la falta de seguridad no es exclusivo de este gobierno, comprobado está que López Obrador no hace milagros, ni milagros ni grandes esfuerzos para brindarle seguridad a los mexicanos en las ciudades, pueblos y zonas rurales. Simplemente como ejemplo o que está ocurriendo en Sonora donde ungió como candidato y hoy gobernador a Alfonso Durazo Montaño, lo que hemos visto en videos que circulan en las redes sociales de las golpizas a quienes no pagan “piso” y el inútil del gobernador Durazo no hace nada.

Sí, han pasado administraciones y pareciera que ni la guerra contra el narco ni los abrazos y apapachos a los criminales han dado resultados, como dice Ricardo Monreal: “La seguridad pública es un reclamo no en este gobierno, yo he sido senador, gobernador en distintos momentos y tiene cuando menos dos décadas, Tijuana es una víctima de esta inseguridad, Baja California y más ahora”. Y más ahora que gobierna Morena, él lo dijo y estoy de acuerdo. ¿Hasta cuándo? Difícil responder. Quieron mandar mi más sentodo pésame a la familia de Luis Razo Martínez por su fallecimiento, un hombre que trabajó en canal 66 de Mexicali (hoy 33.2 de Tijuana) por años, hablando de hechos y personajes de la historia de Mexicali y de Baja California, descanse en paz.

*- El autor es periodista independiente.